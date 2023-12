PNRR scuola, Manfredi all’attacco: «I ritardi ? Una fake»

Durante la conferenza stampa di ieri in Città Metropolitana il sindaco dell’area più popolosa d’Europa ha illustrato il lavoro svolto dall’ente per dare un nuovo volto alle scuole superiori di Napoli e di tutti gli altri comuni partenopei

Gli uffici della Città Metropolitana hanno lavorato per mesi senza soste. E adesso è tutto pronto: i 300 milioni per rivoluzionare l’edilizia scolastica a Napoli e provincia sono finalmente utilizzabili e cantierabili. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli e dell’area metropolitana Gaetano Manfredi, ieri, durante una dettagliata conferenza stampa attraverso cui sono stati illustrati i progetti per la ristrutturazione e la costruzione ex novo delle scuole superiori nel territorio amministrato dal primo cittadino partenopeo.

La Stoccata

Ma da parte di Manfredi quella di ieri è stata anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. « L’intervento che abbiamo fatto è la dimostrazione che il ritardo sul PNRR è una fake », la premessa del sindaco che è risuonata nella sala Cirillo di piazza Matteotti come una stoccata a chi lo aveva criticato nelle ultime settimane. In sala c’erano vari sindaci della provincia. Si potevano scorgere, tra gli altri, il vicesindaco metropolitano e sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, e i sindaci Massimo Pelliccia, Antonio Pannone e Aniello Rega, rispettivamente primi cittadini di Casalnuovo, Afragola e Castello di Cisterna e i consiglieri metropolitani Ilaria Abagnale, Antonio Caiazzo e Mimmo Alaia. Presenti anche vari dirigenti dell’ente di piazza Matteotti, il segretario generale, Antonio Meola, il capo di gabinetto, Raffaele Chianese, e poi Pasquale Gaudino e Giuseppe De Angelis. « La Città Metropolitana di Napoli – ha sottolineato Manfredi – ha ricevuto il più grande finanziamento per le scuole in Italia ma intanto si raccontano un sacco di cose inesistenti, un sacco di favole. A ogni modo mi sento di ringraziare i dirigenti dell’area scuola De Angelis e Gaudino. La struttura che ha curato le gare è un esempio di efficacia ed efficienza: i 300 milioni del PNRR sono stati tutti impegnati, aggiudicati e consegnati ».

Il Piano

Il via al PNRR scuole ha tre missioni: la riqualificazione degli istituti esistenti, la realizzazione di nuove scuole e la realizzazione di nuove palestre. Manfredi a questo proposito ha parlato, tanto per fare solo qualche esempio, del nuovo ITIS di Afragola, delle strutture che sorgeranno nelle isole e dei tredici interventi previsti nell’area vesuviana e nolana. Ora si passa alla fase operativa. I cantieri sono ormai dietro l’angolo dopo il lavoro preliminare assai complesso svolto negli uffici della Città Metropolitana.

La Gestione Politica

La gestione politica dell’edilizia scolastica per gli istituti superiori dell’area metropolitana è stata affidata dal sindaco Manfredi alle consigliere metropolitane di maggioranza delegate al settore, Marianna Salierno, del Movimento Cinque Stelle, e Ilaria Abagnale, della lista Napoli Metropolitana. Salierno si occuperà delle scuole di Napoli Città e dell’area a nord del capoluogo mentre Abagnale delle scuole delle aree flegrea-giuglianese, del nolano-vesuviano e dell’area torrese-stabiese. « Sarà un compito di grande responsabilità che punta su un progetto ambizioso e di vasto respiro territoriale, un lavoro amministrativo che cambierà il volto della scuola a Napoli e provincia », commenta, fiduciosa, Marianna Salierno. Una piccola curiosità che però la dice lunga sul clima di novità che si sta respirando nel palazzo di piazza Matteotti. Ieri infatti la conferenza stampa è stata organizzata in modo certosino e innovativo. Una novità in particolare ha riguardato le cartelline che contenevano le spiegazioni relative al piano del PNRR scuola: vi sono stati impressi sul retro i QR CODE grazie ai quali, attraverso l’identificazione digitale del proprio smartphone, chiunque può visualizzare filmati e slide relativi al complesso progetto operativo che sta per cambiare la scuola nel Napoletano.