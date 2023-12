Pomigliano, banditi in Maserati svaligiano il centro surgelati

POMIGLIANO D’ARCO – Clamoroso raid nelle scorse ore al centro surgelati Skipper situato in via Nazionale delle Puglie, nel territorio di Pomigliano d’Arco.

Due banditi a volto coperto hanno fatto irruzione nell’attività commerciale di proprietà dell’imprenditore Angelo Cacace riuscendo a portare via il denaro contenuto all’interno della cassaforte. Un colpo da professionisti messo in atto in piena notte e, cosa che ha destato la maggiore curiosità, con un’auto di lusso.

I banditi sono, infatti, arrivati al centro surgelati in Maserati, come emerso dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza. La cassa automatica è stata letteralmente sradicata dai banditi che sono riusciti a forzare gli ingressi per avere accesso ai locali di Skipper.

Nella foto un frame del colpo