Palio di Somma Vesuviana, presentato il progetto “Mamma D’ ‘A Speranza”

La presentazione del progetto “Mamma D’A Speranza” si è tenuta nella storica Chiesa Collegiata del Borgo Casamale. Presenti numerosi studiosi ed artisti.

“Mamma D’ A‘ Speranza” è un’opera in forma di lauda del maestro Giovanni D’Angelo, di cui sono testi e musiche, e la direzione artistica è stata assegnata a Josi Auriemma. Questo progetto è in collaborazione con il Laboratorio “Voci e Suoni della Memoria”, il Centro Giovanile “Centro Vita” e gli Orchestrali “I Solisti del Maschio Angioino”.

L’intera serata è stata presentata da Peppe Auriemma e, durante la presentazione, si è parlato anche del Palio di Somma Vesuviana, in particolare quello di quest’anno che sarà la XXXIII edizione, che si tiene ogni anno alla fine della seconda settimana di settembre (quest’anno dal 12 al 14 settembre).

Il titolo tema del Palio sarà “La Somma Speranza” e, in occasione di tale evento, è stato introdotto il nuovo brand culturale “Cultura ‘’ Culturae” che, da quest’anno in poi, segnerà tutti gli eventi associati alla manifestazione del Palio di Somma Vesuviana.

Durante la serata sono intervenute diverse figure importanti per la manifestazione, per descrivere, elogiare e sostenere il progetto che da 33 anni unisce i cittadini, di ogni generazione, del nostro paese.

A inizio serata ha tenuto un breve discorso Giuseppe Ciampa de “Gli Amici del Casamale”, realtà presente sul territorio, che ha ribadito la vicinanza e il sostegno dell’associazione alla manifestazione e ha ringraziato Don Nicola, parroco della Chiesa Collegiata, per la disponibilità e l’ospitalità.

Successivamente ha preso al parola Teresa Cerciello dell’associazione “Arcobaleno”, che negli anni ha portato avanti la missione di riportare alla luce tante opere presenti sul territorio. In particolare, la Cerciello ha raccontato la difficoltà del restauro della Pala presente nella Chiesa Collegiata, risalente al 1400.

Attenzione particolare, durante il restauro, si è avuta per la sua cornice che, inizialmente, era stata eliminata non essendo della stessa epoca della Pala. Però, poco prima di riportare la Pala in Chiesa, si è presa la decisione di reintegrare la cornice originaria.

Altro intervento è stato fatto da Alessandro Masulli, storico ed archivista, che ha spiegato l’importanza delle lodi che si tramutano in laudi e che rappresentano il primo riaccostamento per la rinascita del teatro in Italia. Si è poi complimentato con i ragazzi, con il coro e con il maestro Giovanni D’Angelo per l’iniziativa presa.

Era presente all’evento anche Laura Polise, artista locale, che da qualche tempo si sta impegnando per coniugare arte e impegno sociale. Laura Polise ha ricordato che il 5 luglio alle ore 18 ci sarà, al Castello D’Alagno a Somma Vesuviana, la mostra d’arte contemporanea “L’Eclissi del Sacro”, che durerà quasi un mese. A questa mostra ci saranno circa 23 artisti e una mostra guidata dall’artista Polise, da Luigi Saviano e Giuseppe Romano.

In occasione di questa presentazione ha partecipato anche Leopoldo Ferra, che da 51 anni si trova in Madagascar con la diocesi locale.

Prima di cedere la parola ai rappresentanti delle istituzioni locali, è stato fatto un approfondimento sul brand culturale “Cultura ‘’ Culturae”. Il nome del brand è messo tra virgolette aperte e questo ha una funzione ben precisa, quella di indicare che la nostra cultura, le nostre tradizioni sono la nostra identità ma sono anche occasione di apertura per le altre culture. La cultura si apre anche ad altre dimensioni, al colloquio con altre culture e non possiamo non sentirci vicini a luoghi, popoli e situazioni che adesso soffrono.

Per esprimere il significato che c’è dietro al brand “Cultura “” Culturae”, hanno dato la loro testimonianza due ragazze giovanissime facenti parte del gruppo di volontari che ogni anno realizzano e partecipano al Palio di Somma Vesuviana, Alessia e Arianna.

Sul tema della cultura inclusiva c’è stata la riflessione di Rossana Calvano, direttrice dell’unità complessa di salute mentale di Napoli, che affronta ogni giorno il tema dell’inclusività nel territorio. La Calvano ha iniziato la sua riflessione con la definizione della parola Salute, ovvero il benessere psichico, fisico e sociale dell’individuo. Ha poi continuato spiegando l’etimologia della parola Patrimonio, che in un’accezione più generica è il tramando della propria cultura e delle proprie tradizioni alle generazioni successive.

Verso la fine della presentazione ha tenuto un breve discorso l’Assessore alla cultura Rosalinda Perna. Ha parlato dell’importanza del Palio in quanto percorso, percorso che riesce a unire più generazioni e a tramandare le tradizioni. Ha poi elogiato le associazioni del territorio che lavorano bene, in quanto riescono a fare intrattenimento, insieme alle istituzioni, e a unire i cittadini di tutte le età e a tramandare i valori del territorio.

Piccolo intervento è stato fatto da parte dei Parroci della Chiesa Collegiata, Don Nicola e Don Ronaldo. Don Nicola, in particolare, ha incentrato il suo discorso sula figura di Maria, della Madonna, in quanto donna forte e coraggiosa, che ha fatto scelte difficili in un tempo che non sosteneva le sue decisioni. Il parroco ha poi sottolineato l’importanza di portare avanti i valori di sempre e di non sostituire i grandi valori che ci hanno reso quelli che siamo. Il Palio è un veicolo che ci aiuta a ricordare quali sono i nostri valori e a portarli nel tempo.

Infine, prima di iniziare la rappresentazione canora, il maestro Giovanni D’Angelo e Josi Auriemma hanno presentato il progetto “Mamma D’ ‘A Speranza”. Viene spiegato che, alla base di questa rappresentazione, la Madonna viene divinizzata e che “Mamma D’ ‘A Speranza” nasce con l’esigenza del libero arbitrio.