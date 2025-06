Oleandri a Via Nazionale delle Puglie: è polemica

Le critiche sui nuovi alberi piantati a Via Nazionale delle Puglie

Di recente a Via Nazionale delle Puglie, in particolare nel tratto da Brusciano a Marigliano, è in corso una riqualifica della strada e sono stati piantati degli oleandri, ma ciò ha causato critiche.

Gli oleandri sono piccoli arbusti che non offrono ombra e non sono particolarmente indicati per abbattere polveri sottili, bensì hanno più scopo decorativo.

In passato in quella zona erano presenti grandi platani, alberi ombrosi e molto efficaci nel filtrare l’aria.

Qualcuno infatti suggerisce di sostituire gli oleandri con alberi grandi, ombrosi e molto efficaci nel filtrare l’aria.