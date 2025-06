In fiamme la discarica di Calabricito, da poco era stato avviato processo di bonifica. Europa Verde: “Disastro ambientale annunciato. Magistratura faccia luce”

La discarica di Calabricito, ad Acerra, è andata in fiamme. Si tratta di uno dei primi siti inseriti nell’elenco delle bonifiche del commissario straordinario e i lavori erano prossimi all’avvio. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, ma l’aria è ancora irrespirabile e dai cumuli di rifiuti si alzano nubi tossiche che si stanno propagando su tutta la provincia di Napoli.

“Siamo di fronte a un disastro ambientale annunciato. Ci sono forti dubbi sulla natura accidentale dell’incendio. Guarda caso, uno dei primi siti previsti per la bonifica prende fuoco senza alcun controllo, senza un presidio, senza alcuna prevenzione. È inaccettabile. La magistratura faccia il suo corso, ma anche le istituzioni intervengano con decisione. Questo territorio è allo stremo, in questi giorni si sono susseguiti altri roghi di rifiuti speciali e auto bruciate, ora anche questa bomba ecologica che esplode nel cuore della provincia. È il momento di una svolta decisiva, servono sorveglianza costante, bonifiche vere e trasparenza assoluta. Chi ha responsabilità venga individuato e punito. Non possiamo più assistere inermi alla devastazione ambientale della nostra terra”. Lo hanno detto il deputato Francesco Emilio Borrelli e Rosario Visone, co-portavoce regionale di Europa Verde.