Ospedale di Boscotrecase, i sindaci di sei comuni scrivono a De Luca e Asl: “Riaprire subito il pronto soccorso”

Ospedale di Boscotrecase, i sindaci scrivono a De Luca e Asl: “Riaprire

subito il pronto soccorso”.

“L’aumento di turisti e la prossima apertura del Maximall Pompeii

richiedono la presenza di un presidio sul territorio”.

I sindaci dei comuni vesuviani scrivono al Presidente De Luca e al

Direttore Generale dell’Asl Na3Sud per chiedere la riapertura del pronto

soccorso dell’Ospedale di Boscotrecase. L’iniziativa, promossa dal primo

cittadino di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo e sottoscritta dai

sindaci di Boscotrecase, Boscoreale, Trecase, Terzigno e Pompei, nasce

dall’esigenza di “attrezzare il sistema sanitario per far fronte a nuove

esigenze – si legge nella lettera – e per garantire a tutti, residenti e

turisti, servizi di pronto intervento all’altezza della situazione”.

Il comprensorio è al centro di uno straordinario sviluppo turistico ed

economico: 4,5 milioni di turisti l’anno visitano gli Scavi di Pompei e

un milione sono quelli che visitano il Parco Nazionale del Vesuvio. A

questi si aggiungeranno a breve le circa 44mila persone che ogni giorno

sono attese al Maximall Pompeii, il più grande parco commerciale del Sud

Italia.

“Abbiamo accolto con favore la notizia dei concorsi recentemente

indetti, ma questi sforzi, seppur lodevoli, non saranno sufficienti

senza un potenziamento delle infrastrutture di accesso e di emergenza –

si legge ancora nella lettera – Vi chiediamo quindi di intervenire con

urgenza affinchè l’Ospedale di Boscotrecase e Torre Annunziata venga

potenziato e reso pienamente operativo. Il futuro del territorio dipende

dalla vostra azione”.

A seguire il testo integrale della lettera, firmata dai sindaci Corrado

Cuccurullo (Torre Annunziata), Pietro Carotenuto (Boscotrecase),

Pasquale Di Lauro (Boscoreale), Raffaele De Luca (Trecase), Francesco

Ranieri (Terzigno) e Carmine Lo Sapio (Pompei).

Egregio Presidente,

Egregio Direttore Generale,

Con grande senso di responsabilità e preoccupazione, ci rivolgiamo a Voi

per sottolineare l’urgenza di intervenire con azioni decisive e rapide a

favore dell’Ospedale di Boscotrecase e Torre Annunziata, una struttura

che consideriamo cruciale per il benessere e la sicurezza dei nostri

cittadini e per il futuro del nostro territorio.

Il nostro comprensorio è al centro di uno straordinario sviluppo

turistico ed economico: il Parco Archeologico di Pompei, con oltre 4,5

milioni di visitatori annuali, e il Parco Nazionale del Vesuvio, che

accoglie circa 1 milione di turisti l’anno, sono i primi due siti

culturali regionali per numero di accessi. A questo si aggiunge la

prossima apertura del Maximall Pompei, il più grande parco commerciale

d’Europa, che vedrà un afflusso stimato di 44.000 visitatori al giorno,

quasi raddoppiando la popolazione di Torre Annunziata. Inoltre,

l’imminente anno giubilare porterà un’ulteriore affluenza di fedeli e

turisti verso la città mariana di Pompei, rafforzando ulteriormente la

centralità e l’attrattiva del nostro comprensorio.

A fronte di questa crescita esponenziale, è vitale che il nostro sistema

sanitario si attrezzi per far fronte a nuove esigenze e garantire

servizi di pronto intervento all’altezza della situazione. Per questo

motivo, riteniamo improrogabile la riapertura del Dipartimento di

Emergenza presso l’Ospedale di Boscotrecase di Torre Annunziata, già

previsto dal Piano Ospedaliero Regionale.

La posizione geografica dell’ospedale, al crocevia tra Napoli e Salerno

e all’ingresso della Costiera Sorrentina, lo rende il luogo ideale per

ospitare un Dipartimento di Emergenza di primo livello e diventare sede

di reti tempo-dipendenti come quelle per infarti, ictus e politraumi.

L’apertura del Maximall Pompei aumenterà significativamente la

congestione del traffico nella zona; un incremento che allungherà i

tempi di percorrenza verso l’ospedale stabiese, influenzando

negativamente la tempestività degli interventi di emergenza. Per

mitigare questi effetti, sarebbe opportuno pianificare interventi

infrastrutturali come l’apertura di una bretella autostradale dedicata

al Presidio Ospedaliero di Boscotrecase e Torre Annunziata, che

consentirebbe un collegamento diretto con il vicino asse autostradale,

agevolando l’accesso sia ai residenti che ai turisti. Inoltre, il

ripristino dell’elisuperficie già esistente rappresenterebbe un

ulteriore passo avanti, offrendo soccorsi rapidi e tempestivi per la

Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana e le isole.

Abbiamo accolto con favore la notizia dei concorsi recentemente indetti,

ma questi sforzi, seppur lodevoli, non saranno sufficienti senza un

potenziamento delle infrastrutture di accesso e di emergenza. Solo così

potremo affrontare adeguatamente l’incremento dei flussi turistici e

migliorare la sicurezza dell’intera area.

Vi chiediamo quindi di intervenire con urgenza affinché l’Ospedale di

Boscotrecase e Torre Annunziata venga potenziato e reso pienamente

operativo. Il futuro del nostro territorio dipende dalla vostra azione.

Con fiducia,

Il Sindaco di Torre Annunziata

Il Sindaco di Boscoreale

Il Sindaco di Boscotrecase

Il Sindaco di Pompei

Il Sindaco di Terzigno

Il Sindaco di Trecase