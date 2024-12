Al “Summa libri Festival” il V libro di Ciro Castaldo dedicato alla generazione Z

Mercoledì 18 dicembre alle 18.15 nello spazio HubSide al Casamale in via Campane, avrà luogo la presentazione del V libro di Ciro Castaldo dal titolo “Il musiracconto del giorno” pubblicato da Edizioni Melagrana. L’evento fa parte del cartellone della seconda edizione del “Summa libri Festival” organizzato da “APS Soma & Psiche” e sostenuto varie associazioni culturali del territorio.

Da Fabrizio De André e Mia Martini ad Angelina Mango, da Mina e Lucio Battisti a Diodato, dagli Squallor e Giancarlo Bigazzi a Marco Mengoni e Ghali, da Rino Gaetano e Domenico Modugno ai Maneskin, passando per Gino Paoli, Lucio Dalla, Gabriella Ferri, Ivan Graziani, Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Claudio Baglioni, Mango, Umberto Tozzi, Aleandro Baldi, Mahmood, Achille Lauro, Blanco, Madame e tanti altri in un filo che collega, come perline per trovare un tesoro nascosto, il prima e il dopo, il “vecchio” e il “nuovo”, laddove non è vero che il nuovo è marcio e che i giovani artisti contemporanei sono sterili o vuoti e privi di contenuti ma, anzi, stimano e, spesso, emulano il precedente e da esso imparano e sanno di aver ancora tanto da apprendere ma anche da dare.

Il musiracconto del giorno è incentrato sulla narrazione minuziosa dei fatti di uno zio a suo nipote Salvatore che è come accolta dal caldo abbraccio di un’indole sensibile e acuta.

Non è un libro da leggere tutto d’un fiato (nonostante le “sole” novantaquattro pagine); è un libro (pensato per i giovani ma adatto a chiunque) da acquistare e da mettere sul comodino per una lettura serale. Ogni sera, prima di chiudere gli occhi, spegnete lo smartphone, aprite questo libro e gustate una giornata al massimo. Non più di una giornata a sera, perché dietro ogni storia c’è un profondo momento di riflessione. L’autore vi indurrà a fermarvi, a riflettere, a riandare con la mente magari a sensazioni, a luoghi, a condizioni del vostro passato che avevate sepolto.

Ciro Castaldo, giornalista, scrittore, docente di Matematica e Fisica al Liceo Scientifico e Classico “E. Torricelli” di Somma Vesuviana, convinto sostenitore e promotore di una didattica alternativa fondata sulla relazione e sul modello costruttivista dei saperi.

Da anni coltiva la sua passione per la musica.

Nella primavera del 2010, con un gruppo di amici, ha fondato il Rapido Taranto-Ancona, una tribute band di Rino Gaetano. Ha organizzato eventi celebrativi dedicati a Fabrizio De André, Rino Gaetano, Mia Martini, Luigi Tenco.

Al Liceo Statale “C. Colombo” è stato l’ideatore e il referente dei progetti “Teatro”, “Coro polifonico e Big band” e “Giornata dell’arte e della creatività studentesca”.

Per le Edizioni Melagrana ha pubblicato Tante facce nella memoria, Martini Cocktail, Giancarlo Bigazzi – L’artigiano della canzone, Fango – Gli Squallor a tutto tondo e dirige la collana I grandi della musica.

È presidente dell’associazione no profit per Mia Martini Universo di Mimì e direttore artistico del Mia Martini Festival, giunto alla nona edizione.

È il direttore artistico e presentatore del Premio Melagrana – Città di Caserta, giunto alla settima edizione.

Ha dato il suo personale contributo al film biopic Io sono Mia con Serena Rossi e al docufilm Mia Martini, fammi sentire bella, diretto da Giorgio Verdelli. Sempre a Mia Martini (dopo aver collaborato per anni con il suo fans club ufficiale Chez Mimì nello staff di redazione), nel 2019, ha dedicato il libro/cd Martini Cocktail, presentato a Italia Sì su Raiuno e a Bel tempo si spera su TV2000 e in numerose location e luoghi di interesse artistico e turistico tra cui spiccano il Tempio di Nettuno di Paestum, la Piazza del Fortino di Forte dei Marmi e le storiche terme del Tettuccio di Montecatini Terme.

Nel 2024 Martini Cocktail è stato selezionato e presentato a Sanremo nel corso della settimana del Festival a Casa Sanremo Writers – Il salotto letterario ufficiale del Festival di Sanremo, in cui è stato insignito della menzione speciale dalla giuria degli studenti di Tropp Fun Radio (la prima radio interscolastica d’Italia).

Cura la rubrica Frazioni musicali per il nostro quotidiano.