Osi e Kvara sfondano il muro del Cagliari: il Napoli ritrova i suoi campioni

Al termine di un pomeriggio piuttosto sofferto, tra ritardi e partita, il Napoli batte il Cagliari per 2-1 e trova la seconda vittoria consecutiva al Maradona per la prima volta in questa stagione. Con questo risultato gli azzurri si rilanciano pienamente nella corsa al quarto posto, in attesa delle altre rivali tra oggi e domani. La partita è stata, come prevedibile, rognosa e fisica, con il Napoli a gestire il pallino del gioco e il Cagliari a chiudersi strenuamente e ripartire. Mister Ranieri ha preparato molto bene il match ed è in questi momenti che il campione deve salire in cattedra.

Dopo un primo tempo abbastanza incolore, nella ripresa Osimhen la decide praticamente da solo: ai limiti del normale la giocata che ha portato al gol di Kvara e che ha ricordato in parte quella del gol contro la Roma la scorsa stagione. Sarà un grande peccato perderlo proprio quando avrà recuperato la forma migliore.

Un’altra ottima notizia è indubbiamente il ritorno di Mario Rui, che dà più opzioni in fase offensiva e permette a Kvara di liberarsi dalla gabbia di difensori che ha solitamente intorno. Ora l’attenzione è rivolta alla partita di martedì contro il Frosinone, con la Coppa Italia che deve essere un obiettivo concreto se si vuole rendere più dolce il ricordo di questa stagione.