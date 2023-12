San Giuseppe Vesuviano, ecco gli eventi per il Natale: concerti, giochi per bambini e anziani, teatro

Musica, teatro, arte e divertimento. A San Giuseppe Vesuviano prende il via con l’accensione delle luci il cartellone degli eventi per il Natale, voluto dalla commissione straordinario che gestisce l’ente (viceprefetti Aldo Aldi e Agnese Scala e Antonio Scozzese) e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. Ricco il programma, con le manifestazioni che si terranno nel Santuario di San Giuseppe e nelle piazze Garibaldi e Risorgimento, a cominciare dal villaggio di Babbo Natale e la sua casetta, con attrazioni, gonfiabili, elfi e tanti giochi (il 20 e 21 dicembre). Proiezioni video valorizzeranno la facciata del Santuario, con giochi di luci, musica gospel e rappresentazioni teatrali previste il 22, il 24 e il 28 dicembre. L’orchestra Scarlatti si esibirà la sera del 2 gennaio presso il Santuario, mentre sono previsti anche laboratori di arte creativa per stimolare e intrattenere ragazzi nell’aula consiliare del Comune (il 17 e il 22 dicembre). Presso il centro anziani “L’età dell’oro” e in piazza saranno allestite le tombolate, poi la conclusione del programma con la Befana che il 6 gennaio porterà tanti doni ai bimbi. Ieri la conferenza stampa di presentazione del cartellone, presso la sala consiliare del Palazzo comunale