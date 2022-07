Orrore a Marigliano, uccide figlia malata poi si spara

Marigliano. Tragico lunedì in località Miuli a Marigliano. Una donna di 56 anni è morta nell’abitazione di via Vittorio Veneto assassinata dal padre 89enne. La vittima era malata di Alzheimer e da tempo l’uomo era sfinito non solo dalla fatica di accudirla ma anche dalle sofferenze fisiche che notava sulla figlia.

Oggi ha imbracciato la pistola e ha fatto fuoco uccidendola. Dopo il raptus ha provato a togliersi la vita: i soccorritori l’hanno trovato in condizioni gravissime e ora l’uomo si trova ricoverato in fin di vita all’ospedale del Mare.

Sulla tragedia indagano i carabinieri di Castello di Cisterna