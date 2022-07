Somma Vesuviana, Hub-Side – Spazio Libero apre le porte al pubblico con il progetto Mater-ia

Riceviamo e pubblichiamo dalle associazioni Amici del Casamale e Tramandars.

Hub-Side – Spazio Libero apre le sue porte al pubblico sabato 30 luglio 2022 con l’ultimo progetto dell’artista Vittorio Valiante.

Māter-ia è il capolavoro artistico che decreta l’inizio del sodalizio tra l’artista e la comunità ed è la testimonianza dell’incontro creativo avvenuto nel Borgo Casamale tra il contemporaneo Valiante e il genio antico del maestro Angelillo Arcuccio.

“Quella che ho realizzato per la Comunità è un’opera viva perché attuale. Ho plasmato un frammento di materia preziosa per raccontare il rapporto tra madri e figli. Ogni visitatore può infondere il proprio anelito di vita nell’immagine: accenderla con il pensiero o accarezzarla con il cuore.

Non è un’opera immobile, ma composta da frammenti separati attraverso i quali è possibile far entrare la luce e l’aria, vedere la commistione di ricordi, di speranze, di colore, di lacrime e di sangue, insomma di tutti quei sentimenti che tengono in vita e uniti gli uomini e le pietre di una comunità” racconta l’artista.

La grande opera scomposta è l’inizio di una reinterpretazione contemporanea della pala d’altare di Angelillo Arcuccio presente nella chiesa della Collegiata in Santa Maria Maggiore nel borgo Casamale di Somma Vesuviana e sarà posizionata nell’ipogeo sottostante la chiesa.

L’opera arricchirà il patrimonio artistico e monumentale della città spostando i confini temporali della Storia dell’Arte e amplierà quelli spaziali della Comunità, infatti con l’inaugurazione si restituirà alla collettività “l’Abside” della chiesa: quale luogo civico prezioso, libero e aperto, dopo essere stato negli anni abbandonato, deturpato e utilizzato come deposito e parcheggio.

Il progetto Māter-ia di Vittorio Valiante è stato voluto e sostenuto dalle Associazioni Amici del Casamale e Tramandars.

L’inaugurazione è prevista per Sabato 30 Luglio 2022 alle ore 20 presso “l’Abside” in Via Campane della Collegiata in Santa Maria Maggiore nel Borgo Casamale a Somma Vesuviana.

L’ingresso è libero e gratuito e lo sarà sempre.

L’opera sarà visibile da Domenica 30 Luglio 2022 su appuntamento.

Info e prenotazioni: tramandars@gmail.com o amicidelcasamale@borgocasamale.it