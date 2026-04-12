domenica, Aprile 12, 2026
24.3 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
1251

Raggiunto dai sicari a Cisterna, grave il figlio del ras Rega

Redazione1
di Redazione1

 

Castello di Cisterna torna al centro della cronaca dopo un violento agguato avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, che ha riportato tensione e paura tra i residenti. A farne le spese è stato un uomo di 37 anni, Tommaso Rega, rimasto gravemente ferito in un attacco a colpi d’arma da fuoco.

Il 37enne, figlio di Giovanni Rega, soprannominato “Coscia storta” e ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata attiva tra Brusciano e l’area vesuviana, si trovava a bordo della sua auto quando è stato improvvisamente raggiunto dai sicari. I colpi sono stati esplosi in rapida successione, senza lasciare scampo alla vittima.

Uno dei proiettili lo ha centrato alla spalla, penetrando in profondità e arrestando la propria corsa a pochi centimetri dal cuore. Una circostanza che ha reso immediatamente gravissime le condizioni dell’uomo, trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è tuttora ricoverato sotto stretta osservazione.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e delimitato l’area per raccogliere ogni elemento utile alle indagini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando eventuali testimoni.

Al momento la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Non è chiaro se ad agire sia stato un commando organizzato o uno o più individui entrati in azione in modo rapido e mirato. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, anche se il contesto familiare della vittima fa ipotizzare un possibile collegamento con ambienti criminali.

L’episodio sarà al centro della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Michele di Bari, con l’obiettivo di valutare eventuali misure straordinarie per il territorio. Intanto, a Castello di Cisterna cresce la preoccupazione per un clima che sembra tornare pericolosamente teso.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Somma Vesuviana al voto, Silvia Svanera verso la candidatura: sale a quattro il numero dei contendenti

0
La Dirigente Scolastica Silvia Svanera pronta alla candidatura a...
Cronaca

Pressioni e minacce per i lavori pubblici: scoperta rete legata ai Moccia, 11 arresti

0
L’area a nord di Napoli torna al centro di...
Cronaca

Sparatoria in moto ad Acerra, la rapina che non convince: la posizione dei due feriti

0
Non solo un episodio di violenza, ma un segnale...
Avvenimenti

Napoli, a Palazzo Petrucci l’evento “Donne per le Donne”

0
Riceviamo e pubblichiamo   14 aprile a Palazzo Petrucci,  l'evento Komen...
Avvenimenti

Boscoreale, inaugurato il “Centro Giornalistico e Culturale Impastato-Siani”

0
Riceviamo e pubblichiamo   A Boscoreale , in uno spazio confiscato...

Argomenti

Politica

Somma Vesuviana al voto, Silvia Svanera verso la candidatura: sale a quattro il numero dei contendenti

0
La Dirigente Scolastica Silvia Svanera pronta alla candidatura a...
Cronaca

Pressioni e minacce per i lavori pubblici: scoperta rete legata ai Moccia, 11 arresti

0
L’area a nord di Napoli torna al centro di...
Cronaca

Sparatoria in moto ad Acerra, la rapina che non convince: la posizione dei due feriti

0
Non solo un episodio di violenza, ma un segnale...
Avvenimenti

Napoli, a Palazzo Petrucci l’evento “Donne per le Donne”

0
Riceviamo e pubblichiamo   14 aprile a Palazzo Petrucci,  l'evento Komen...
Avvenimenti

Boscoreale, inaugurato il “Centro Giornalistico e Culturale Impastato-Siani”

0
Riceviamo e pubblichiamo   A Boscoreale , in uno spazio confiscato...
Riavvolgi il Futuro

L’enigma di Creta e l’Arte Sacra: lo spirito del Mare

0
Benvenuti al dodicesimo appuntamento di “Riavvolgi al futuro”. Qualche...
L'angolo del prof

Nel 1913 Terzigno conquista l’autonomia da Ottaviano

0
La visita a quel “santuario” della storia vesuviana che...
Cronaca

Incidente sospetto a Marigliano: fuggono senza targhe, auto con telaio alterato sequestrata

0
Ancora un’operazione di controllo del territorio da parte della...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Napoli, a Palazzo Petrucci l’evento “Donne per le Donne”
Articolo successivo
Sparatoria in moto ad Acerra, la rapina che non convince: la posizione dei due feriti
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996