Olimpia Ferrara: “Nel vivo del programma con territori e amministratori”. Domani incontro con Fico

Riceviamo e pubblichiamo
Prosegue il percorso di confronto e partecipazione promosso da Olimpia Ferrara, candidata al Consiglio Regionale della Campania con la lista Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno di Roberto Fico Presidente.
Sabato 1° novembre alle ore 11:00, presso In Arte Vesuvio in Via Nazario Sauro 23 a Napoli (lungomare Caracciolo), si terrà l’incontro pubblico “Regionali: nel vivo del programma”, trasmesso anche in diretta Facebook.
L’appuntamento rappresenta un momento di approfondimento sulle priorità del programma, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’inclusione sociale, della giustizia ambientale ed economica e del rafforzamento dei territori locali.
L’incontro sarà moderato da Anna Copertino e vedrà la partecipazione di:
- Giulio Gerli, Sindaco di Striano
- Paolo Falco, Sindaco di Capri
- Luigi Carbone, Consigliere di Napoli e della Città Metropolitana
- Vincenzo Peretti, componente del Comitato Etico e Scientifico di Europa Verde
- Roberto Marino, Presidente della Municipalità 2 di Napoli
Le conclusioni saranno affidate a Olimpia Ferrara, Fiorella Zabatta (co-portavoce nazionale di Europa Verde) e Roberto Fico, candidato alla Presidenza della Regione Campania.
All’incontro parteciperanno rappresentanti istituzionali, amministratori locali e cittadini.