Amministrative, Somma Vesuviana si prepara al ballottaggio

Nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha superato la soglia del 50% al primo turno delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, rendendo necessario il ritorno alle urne fissato per il 7 e 8 giugno. E’ ballottaggio tra Antonio Granato e Silvia Svanera

Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, in testa c’è la candidata sindaca Silvia Svanera, sostenuta da sette liste, con 9.343 voti pari al 47,01%. Segue Antonio Granato, sotenuto da 6 liste, che ha raccolto 8.196 preferenze, fermandosi al 41,24%. Più distante Giuseppe Nocerino con 2.335 voti, equivalenti all’11,75%. Il risultato lascia aperti tutti gli scenari politici in vista del secondo turno, dove il consenso ottenuto dall’area civica guidata da Peppe Nocerino potrebbe rivelarsi decisivo per determinare il futuro sindaco della città.

Ecco le percentuali delle Liste a sostegno dei due candidati

Sul fronte delle liste, la coalizione a sostegno di Svanera ha ottenuto risultati significativi soprattutto con “A Testa Alta”, prima lista dello schieramento con oltre il 12% dei consensi. A seguire le liste “Noi” con l’8,27 % e il Partito Democratico con il 7,51%; Avanti-PSI/Nuovo CDU 6,10; Movimento 5 Stelle 4,28%; Per le Persone e la Comunità 4,04%; Alleanza Verdi e Sinistra 2,24%

Nella coalizione di Granato, la lista più votata è stata “Forza Somma”, che supera il 13,40%, seguita da “A Viso Aperto” con 9,21% e “Somma Moderata” 8.97%. Segue Fratelli per Somma Vesuviana 7,02%; Somma Nova 4,30%; Oblò per Somma 2,30%

Anche in questo caso il consenso si distribuisce su più liste civiche, confermando il forte peso delle realtà territoriali rispetto ai partiti tradizionali.

Per il candidato Peppe Nocerino: la lista Siamo Sommesi con 6,51 e la lista Spazio Agòn 3,82%

Il candidato con più voti è stato Antonio Coppola della lista A viso Aperto , primo in assoluto con voti 1022 con Antonio Granato sindaco. Per la coalizione della Svanera, Umberto Parisi del pd con 707 voti.

Dal voto dipenderà anche la futura composizione del consiglio comunale. La coalizione vincente al ballottaggio otterrà infatti la maggioranza con 15 seggi, mentre alle opposizioni andranno i restanti 9 posti in aula.

La sfida finale è dunque rinviata all’8 giugno, quando gli elettori di Somma Vesuviana saranno chiamati a scegliere chi guiderà il Comune nei prossimi cinque anni.