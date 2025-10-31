Un premio a Luciano Capuano, eccellenza del gluten free made in Somma Vesuviana

La Vesuvio Pro loco di Somma Vesuviana premia Luciano Capuano, maestro del gluten free

I soci e il presidente Lello D’avino della Vesuvia pro loco di Somma Vesuviana, premiano il pasticcere Luciano Capuano di Somma Vesuviana, un’eccellenza del territorio, fondatore di un’azienda “Glutenoff consultancy” dove produce miscele senza glutine, innovative e simili a quelle con il glutine, svolgendo anche un ‘attività di consulenza per i mulini e grandi aziende alimentari. Luciano Capuano ha iniziato la sua attività all’età di 14 anni presso la pasticceria Masulli. Si è poi trasferito a Londra e acquisito diversi diplomi. Dopo aver girato il mondo, Brasile Norvegia, Turchia, Emirati Arabi, ha fondato la sua azienda, dove, i clienti prenotano i suoi prodotti attraverso la piattaforma linkedin.

Ha collaborato con aziende come la Unilever e Shar azienda leader del senza glutine. Luciano é un giovane che si è sempre fatto da solo raggiungendo numerosi traguardi, diventando uno dei migliori pasticceri nel settore del gluten-free.