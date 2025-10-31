Bimba legata alla sedia con una sciarpa: maestra nei guai

Una bambina, in un asilo a Pianura, è stata legata con una sciarpa alla sedia dalla maestra nella mensa

La mamma, saputo l’episodio grazie alla figlia che lo ha raccontato, si è presentata il giorno dopo a scuola con i carabinieri.

L’educatrice in questione era stata assunta da pochi giorni quando, nella mensa scolastica, ha legato la piccola bimba alla sedia con una sciarpa per farla stare ferma.

La maestra, alla richiesta di motivazioni per questo gesto, ha provato a giustificarsi dicendo che la bimba era irrequieta e non stava ferma e, per farla stare a tavola durante il pranzo, ha utilizzato questo metodo.

Fortunatamente la bambina sta bene e non ha riportato lesioni di alcun genere.

I carabinieri della stazione di Pianura e del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti nella giornata di ieri, 30 ottobre.

Si sono presentati nella scuola frequentata dalla bimba su richiesta della madre, che era andata a chiedere informazioni sull’episodio del giorno precedente.

I militari hanno parlato anche con la direttrice della struttura che ha confermato l’accaduto e ha precisato che quel tipo di atteggiamenti non sono tollerati e che sono stati presi prontamente dei provvedimenti.

La maestra è stata licenziata dopo appena 4 giorni di lavoro e la madre della bimba ha deciso di non sporgere denuncia, rassicurata dal provvedimento preso.