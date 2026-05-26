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Pasquale Raimo è il nuovo sindaco di San Vitaliano: “riportiamo il paese in buone mani” San Vitaliano

Carmela D'Avino
di Carmela D'Avino
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Riceviamo e Pubblichiamo
È Pasquale Raimo, detto Lino, il nuovo sindaco di San Vitaliano, eletto al termine della consultazione elettorale che lo ha visto prevalere sullo sfidante Giovanni Malesci. La lista a sostegno di Raimo, San Vitaliano in buone mani, ha ottenuto un ampio consenso, totalizzando 2312 voti contro i 1632 preferenze raccolte dalla lista San Vitaliano Merita guidata da Malesci, su un totale di 3992 votanti.
A seguito della tornata elettorale, i candidati eletti della lista San Vitaliano in buone mani che entreranno in consiglio comunale sono Alaia Maria Giuseppina, Pizzini Pasquale, Piccolo Giuseppe, Sanges Rosanna, Mascia Ivana, Spiezia Annunziata Anna, Mascia Domenico e Piscopo Pietro. Pasquale Raimo, classe 1974, è un chirurgo plastico impegnato presso la Breast Unit dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si dedica alla ricostruzione mammaria per restituire benessere e fiducia alle donne colpite da tumore.
Parallelamente alla carriera medica, ha maturato una solida esperienza amministrativa, avendo servito San Vitaliano come Vicesindaco dal 2008 al 2013 e come Segretario locale del Partito Democratico.
Raimo mette ora la sua competenza al servizio della collettività per costruire un futuro migliore per il proprio territorio. In merito al risultato, il neo sindaco ha dichiarato:
“È la vittoria di chi ci ha creduto fin dal primo giorno, di chi ha condiviso un’idea, di chi ha dedicato anche solo un minuto del proprio tempo per ascoltarci, confrontarsi e sognare insieme a noi il futuro della nostra comunità. Da domani si accendono i motori e si comincia a lavorare sul serio, con umiltà, responsabilità e un amore immenso per il nostro territorio. Ora è il tempo di unire il paese, di esserci tutti, di riportare San Vitaliano in buone mani”.
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