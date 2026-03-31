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Nuovo capitolo per la “Combriccola Campana”: entra Andrea Casano al fianco di Roberto Di Nuzzo

C.S.
di C.S.

Riceviamo e pubblichiamo

La Combriccola Campana continua la sua ascesa e si rafforza con un nuovo importante passo: l’ingresso ufficiale di Andrea Casano al fianco del fondatore Roberto Di Nuzzo. Una collaborazione che segna l’inizio di una nuova fase per uno dei gruppi di socializzazione più attivi del territorio campano.

Negli ultimi anni, la Combriccola Campana si è distinta per la sua capacità di creare legami reali in un’epoca dominata dai rapporti virtuali. Nonostante difficoltà e ostacoli lungo il percorso, il progetto non si è mai fermato, continuando a crescere evento dopo evento, attirando sempre più persone desiderose di condividere momenti autentici.

 

 

Un progetto che unisce, davvero

L’idea alla base della Combriccola è semplice ma potente: riportare al centro il contatto umano. Nata nel 2021, l’iniziativa ha saputo coinvolgere persone provenienti da tutta la Campania, offrendo occasioni concrete per conoscersi dal vivo e costruire relazioni sincere.

Non si tratta solo di uscite o serate tra amici, ma di vere e proprie esperienze di vita. Nel tempo, infatti, sono nate amicizie importanti, storie d’amore e persino famiglie, a dimostrazione dell’impatto reale del progetto sul territorio.

Per partecipare alle serate contatta il numero whatsapp 3273537492

 

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