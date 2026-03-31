martedì, Marzo 31, 2026
10.5 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:1 min
466

Linea 10, contratto firmato: obiettivo 2031. Bene: “Tre stazioni per Casoria e oltre mille posti di lavoro. Cambieranno le vite di tutti”.

Redazione1
di Redazione1

CASORIA. Un’infrastruttura destinata a cambiare il volto della mobilità e a ridisegnare il futuro dell’area nord di Napoli. Con la firma del contratto avvenuta ieri, alla presenza dei vertici di Regione Campania, Comune di Napoli ed Eav, prende ufficialmente il via la progettazione e la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della Linea 10 della Metropolitana di Napoli, per un valore di circa 660 milioni di euro, inserita in un investimento complessivo che supera i 3,1 miliardi.

Un progetto strategico che prevede circa 14 chilometri di tracciato e 12 nuove stazioni, con un collegamento diretto tra il centro di Napoli e la stazione Alta Velocità di Afragola in circa 20 minuti. A regime saranno oltre 650mila i cittadini serviti da una rete moderna, sostenibile e integrata.

“Parliamo di un’opera che segna un punto di svolta per tutto il territorio – dichiara il sindaco di Casoria, Raffaele Bene – e che finalmente mette l’area nord al centro delle politiche infrastrutturali”.

Per Casoria l’impatto sarà particolarmente significativo: sono infatti previste tre stazioni sul territorio comunale, che garantiranno un collegamento diretto con Napoli e con la rete ferroviaria nazionale e regionale, migliorando sensibilmente i tempi di percorrenza e riducendo il traffico veicolare.

“Per la nostra città – prosegue Bene – significa meno traffico, spostamenti più veloci per lavoratori e studenti, ma anche nuove opportunità di sviluppo. Le infrastrutture non sono solo opere, sono strumenti di crescita e di qualità della vita”.

La realizzazione della Linea 10 porterà benefici anche sul piano economico e occupazionale. Si stimano circa 700 posti di lavoro nella prima fase, con un potenziale aumento fino a 1.500 occupati con il completamento dell’intera opera. Un impatto che si rifletterà anche sull’indotto e sulle attività locali.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Somma al voto, centro destra compatto per Antonio Granato sindaco

0
Riceviamo e pubblichiamo I rappresentanti politici di Forza Italia e...
Politica

Coscienza e condizionamento: una riflessione a margine della critica

0
Riceviamo da Giuseppe Auriemma e pubblichiamo   Il testo "Oltre la...
Generali

Oltre la psicologia del voto: riceviamo e pubblichiamo

0
Riceviamo dall'avvocato Vincenzo Nocerino e pubblichiamo     La responsabilità che nessuna...
Avvenimenti

Nuovo capitolo per la “Combriccola Campana”: entra Andrea Casano al fianco di Roberto Di Nuzzo

0
Riceviamo e pubblichiamo La Combriccola Campana continua la sua ascesa...
Comunicati Stampa

Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027: istituzioni e Terzo settore per il progetto “Ecosistema Vulcanico del Bene”

0
Napoli ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana...

Argomenti

Politica

Somma al voto, centro destra compatto per Antonio Granato sindaco

0
Riceviamo e pubblichiamo I rappresentanti politici di Forza Italia e...
Politica

Coscienza e condizionamento: una riflessione a margine della critica

0
Riceviamo da Giuseppe Auriemma e pubblichiamo   Il testo "Oltre la...
Generali

Oltre la psicologia del voto: riceviamo e pubblichiamo

0
Riceviamo dall'avvocato Vincenzo Nocerino e pubblichiamo     La responsabilità che nessuna...
Avvenimenti

Nuovo capitolo per la “Combriccola Campana”: entra Andrea Casano al fianco di Roberto Di Nuzzo

0
Riceviamo e pubblichiamo La Combriccola Campana continua la sua ascesa...
Comunicati Stampa

Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027: istituzioni e Terzo settore per il progetto “Ecosistema Vulcanico del Bene”

0
Napoli ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana...
Comunicati Stampa

Brusciano , al via l’ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale

0
Riceviamo e pubblichiamo L’Amministrazione comunale annuncia l’avvio dell’iter per...
Cronaca

Marigliano in lutto per la scomparsa di Ettore Vivo, noto farmacista e ristoratore

0
Profondo cordoglio a Marigliano per la prematura scomparsa di...
Cronaca

Pomigliano, corsa tra le strade finisce con un arresto: sequestrata droga pronta allo spaccio

0
Un inseguimento ad alta tensione si è verificato nel...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027: istituzioni e Terzo settore per il progetto “Ecosistema Vulcanico del Bene”
Articolo successivo
Nuovo capitolo per la “Combriccola Campana”: entra Andrea Casano al fianco di Roberto Di Nuzzo
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996