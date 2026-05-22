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Nola, al via la premiazione per “Wow, Giordano Bruno si incontra con Nicola Russo sull’ultima isola”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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 “Wow, Giordano Bruno si incontra con Nicola Russo sull’ultima isola”.
Un fumetto con Giordano Bruno – realizzato dagli studenti. Presentazione in anteprima al Salone dei Medaglioni del Palazzo Vescovile di Nola.
Flora Nappi Ambrosio (Pres. Archeoclub d’Italia sede di Nola): “Giordano Bruno incontra Nicola Russo, sull’ultima isola ma possiamo dire che incontra anche i giovani di Nola. Il bando, dal titolo “Wow, Giordano Bruno si incontra con Nicola Russo sull’ultima isola”, ha invitato gli studenti a confrontarsi con temi culturali attraverso il linguaggio del fumetto, scelto per avvicinare maggiormente i giovani alla lettura e alla riflessione” .
“Oggi, Venerdì 22 maggio 2026, nel Salone dei Medaglioni del Palazzo Vescovile di Nola, terremo la premiazione del concorso promosso dall’Archeoclub d’Italia – sede di Nola, che ha coinvolto numerosi istituti superiori di Nola e del territorio circostante.
Il bando, dal titolo “Wow, Giordano Bruno si incontra con Nicola Russo sull’ultima isola”, ha invitato gli studenti a confrontarsi con temi culturali attraverso il linguaggio del fumetto, scelto per avvicinare maggiormente i giovani alla lettura e alla riflessione. I lavori presentati hanno evidenziato grande impegno e qualità, rendendo difficile il compito della commissione giudicatrice.
A risultare vincitori sono stati gli studenti del Liceo Colombo di Marigliano con l’elaborato “Giordano Bruno e Nicola Russo, un dialogo oltre il tempo”, successivamente curato ed editato dall’Archeoclub.
L’iniziativa rappresenta l’ultima tappa di un percorso di cittadinanza attiva che l’Archeoclub porta avanti da circa vent’anni con le scuole del territorio, dai progetti degli studenti “Ciceroni” alle più recenti esperienze culturali.
Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Nola e il professore di filosofia teoretica dell’ Università Federico II di Napoli, Felice Masi”  . Lo ha affermato Flora Nappi, Presidente Archeoclub D’Italia sede di Nola.
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