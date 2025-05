Nola, elezioni senza storia: Ruggiero vince con plebiscito

Dopo un periodo di commissariamento reso necessario dalle dimissioni dell’ex sindaco, Nola volta pagina e si prepara ad accogliere un nuovo primo cittadino: Andrea Ruggiero. Imprenditore e volto noto nel tessuto economico locale, Ruggiero si appresta a prendere le redini dell’amministrazione comunale con un ampio margine di consenso. Il quadro che emerge dalle urne è chiaro: il vantaggio accumulato su tutti gli altri candidati è netto, al punto da delineare i contorni di una vittoria schiacciante, quasi plebiscitaria.

Sostenuto da una larga alleanza civica, che ha saputo attrarre energie e consensi da diversi ambiti della società, Ruggiero rappresenta la speranza di un rilancio per la città bruniana. Dopo anni complessi, segnati da instabilità politica e sfiducia crescente nei confronti delle istituzioni, la cittadinanza ha scelto di puntare su un profilo concreto e pragmatico, legato al mondo dell’impresa ma deciso a investire anche sul fronte sociale e culturale.

«È il momento di rimboccarsi le maniche – ha dichiarato il neo-sindaco –. Dobbiamo restituire fiducia ai cittadini e far ripartire Nola. Le sfide sono tante, ma l’entusiasmo e la voglia di fare non mancano». I primi passi della nuova amministrazione saranno fondamentali per gettare le basi di un percorso di rinnovamento, che punta a ricucire il legame tra Palazzo di Città e la comunità. Inizia così una nuova fase per Nola, con l’auspicio di voltare davvero pagina e costruire una stagione di stabilità, sviluppo e partecipazione.