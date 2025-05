Volla sul filo del rasoio: 3 divisi da una manciata di schede

Elezioni Comunali 2025 a Volla: grande incertezza, si va verso il ballottaggio ma resta il rebus sui protagonisti

A Volla regna l’incertezza dopo le prime fasi dello scrutinio per le Elezioni Comunali 2025. I risultati parziali restituiscono un quadro estremamente equilibrato, con tre candidati a stretto contatto e nessuno in grado, al momento, di staccare con decisione gli avversari. Dopo lo spoglio di 4 sezioni su 20, è già chiaro che si andrà al ballottaggio, ma non è ancora possibile prevedere chi saranno i due contendenti finali.

In testa provvisoriamente c’è Giuliano Di Costanzo, che guida la corsa con il 28,97% delle preferenze. A pochissima distanza si trova Pasquale Di Marzo, che incalza con il 26,83%, mentre in terza posizione figura Pasquale Donato, fermo al 25,29%. Si tratta di differenze minime, che potrebbero facilmente ribaltarsi con lo scrutinio delle restanti 16 sezioni.

La situazione vollese è una delle più incerte della provincia di Napoli e rende questa tornata elettorale particolarmente tesa e imprevedibile. I candidati sono praticamente appaiati, e ogni voto può risultare decisivo. Il ballottaggio appare scontato, considerato che nessuno dei tre ha superato il 30%, ma la vera incognita riguarda i nomi dei due sfidanti che si contenderanno la fascia tricolore nel secondo turno.

I prossimi aggiornamenti saranno cruciali per delineare un quadro più chiaro e comprendere chi riuscirà a consolidare il proprio vantaggio o compiere il sorpasso decisivo. Fino ad allora, regna l’equilibrio e l’attesa: Volla resta con il fiato sospeso.

