Somma, firmata la Convenzione per il Concorso Letterario Seraponte

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Il Concorso Letterario è alla sua IV Edizione e la premiazione avverrà nel corso della XIII Edizione “Serata D’Onore per Antonio Seraponte”

Firmata la convenzione per il “Concorso Letterario Antonio Seraponte: Musica – Pace – Valori – Tradizioni”

Nell’ambito della ricca progettualità dell’Istituto Montessori, prende vita un’importante iniziativa educativa: la firma della convenzione per il “Concorso Letterario Antonio Seraponte: Musica – Pace – Valori – Tradizioni”. Il concorso, promosso dall’Associazione Culturale Musicale “Antonio Seraponte” APS, è rivolto agli studenti del biennio e si propone di valorizzare l’espressione creativa attraverso la poesia, il racconto o l’articolo giornalistico.

La giuria, presieduta dalla Dott.ssa Simona Seraponte e composta da illustri personalità quali il Prof. Ciro Raia, il Prof. Salvatore De Stefano, il Prof. Domenico Parisi e l’Avv. Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, sarà incaricata di valutare le opere partecipanti, che dovranno trattare temi centrali come musica, pace, valori e tradizioni.

Un momento culminante del concorso sarà rappresentato dalla cerimonia finale di premiazione, arricchita da esibizioni musicali ispirate alla tradizione Sommese. In questa suggestiva cornice verrà consegnata anche “La Pertica”, un autentico scrigno di tradizione e ritualità popolare vesuviana, simbolo del profondo legame tra cultura, territorio e memoria collettiva.

Il Presidente dell’Associazione, Ciro Seraponte, sottolinea l’importanza di avvicinare gli studenti a questi valori fondamentali, che non solo arricchiscono la loro formazione culturale, ma contribuiscono al benessere psicofisico e alla crescita personale.

Il Coordinatore delle attività educative, Prof. Antonio Auricchio, evidenzia come l’iniziativa promuova la pace in quanto contrapposizione alla violenza, intesa come violazione dei diritti umani. La pace, quindi, diventa difesa e promozione dei diritti dell’uomo e dei popoli, soprattutto di coloro che, essendo più deboli, non possono farli valere autonomamente. È un processo che richiede impegno attivo e la capacità di affrontare i conflitti generati da situazioni di ingiustizia.

Per gli studenti, il concorso rappresenta un’opportunità preziosa per esprimere il proprio talento creativo, migliorare le competenze linguistiche e arricchire il proprio bagaglio culturale. Si tratta di un’iniziativa che testimonia l’impegno dell’Istituto Montessori nel fornire un insegnamento personalizzato e nel valorizzare le eccellenze in ogni forma di espressione letteraria.

Il “Concorso Letterario Antonio Seraponte” non è soltanto una competizione, ma un autentico percorso formativo che stimola la creatività e l’educazione ai valori essenziali, promuovendo un ambiente scolastico inclusivo e arricchente.

Questo evento celebra non solo la cultura e le tradizioni locali, ma anche il potenziale dei giovani nel contribuire alla costruzione di un futuro fondato sulla pace, la comprensione e la solidarietà umana.