Prostitute uccise a Pollena, si indaga su altri casi: la versione del cliente-assassino di Sant’Anastasia

Una vita apparentemente normale, trascorsa tra casa e famiglia a Sant’Anastasia, oggi finita al centro di una delle indagini più inquietanti degli ultimi mesi nel Napoletano. Mario Landolfi, 48 anni, accusato del duplice omicidio di due prostitute nelle palazzine abbandonate di Pollena Trocchia, viveva con la moglie e i figli ed era percettore del reddito di inclusione.

Un profilo che ha lasciato increduli molti residenti della zona, dove l’uomo era conosciuto come una persona schiva ma senza particolari precedenti tali da far immaginare un’accusa tanto grave. Ora però il suo nome è legato alla morte di due donne trovate senza vita all’interno di un edificio dismesso di viale Italia.

Le vittime sono la 49enne ucraina Lyuba Hlyva e Sara Tkacz, 29 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Nola, i delitti sarebbero avvenuti tra il 16 e il 17 maggio. Gli investigatori ritengono che il 48enne abbia incontrato le due donne separatamente conducendole ai piani superiori dello stabile abbandonato.

Dopo rapporti sessuali sarebbero nate discussioni violente culminate con la caduta delle donne da un’altezza di oltre quindici metri. Gli inquirenti sospettano che entrambe siano state spinte nel vuoto durante momenti di colluttazione.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al gip, Landolfi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attraverso alcune dichiarazioni spontanee avrebbe però confermato quanto già riferito dopo il fermo ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della tenenza di Cercola.

Determinanti per risalire al 48enne sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza e la testimonianza di alcuni residenti che avrebbero sentito urla provenire dall’edificio poco prima del ritrovamento dei corpi. Durante la perquisizione nella sua abitazione sarebbero stati trovati oggetti appartenenti a una delle vittime e indumenti macchiati di sangue.

Gli investigatori continuano ora a scavare nel passato dell’uomo. La Procura teme infatti che possano esserci altri episodi mai denunciati, anche alla luce delle modalità con cui sarebbero stati commessi i due omicidi.