Nola, Elezioni Forensi 2023. I nomi della Lista “Uniti per Nola” con Urraro Presidente

Nola. Al via tra pochi giorni le Elezioni Forensi 2023 per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Presentata la Lista “Uniti per Nola” con Urraro Presidente.

Manca poco ormai alle Elezioni Forensi 2023 che si svolgeranno presso il Tribunale di Nola – Reggia degli Orsini. Infatti, il 13, 14 e 15 luglio gli Avvocati iscritti all’Ordine di Nola voteranno per scegliere i 21 componenti del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2023-2026. Gli elettori esprimeranno la propria preferenza attraverso l’indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.

È entrata nel vivo anche la campagna elettorale. Questi i nomi dei candidati per la Lista “Uniti per Nola”, con Urraro Presidente.

Urraro Arcangelo,

Albarella Giuliana

Barbato Lucio

Boccia Francesco

Coppola Michele

Miranda Caterina

Montano Rossella

Nappo Agostino

Nunziata Luisa

Panico Mauro

Scala Alessio

Tafuro Tommaso

Vinci Nicole

Viscolo Maria