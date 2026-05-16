domenica, Maggio 17, 2026
13.5 C
Napoli
scrivi qui...
AttualitàGenerali
tempo di lettura:1 min
105

Pomigliano d’Arco, agevolazioni Tari: scatta l’indagine esplorativa

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo
Adv

Sostegni sulla tassa rifiuti: previste esenzioni e riduzioni

“Lavoriamo per una gestione delle risorse pubbliche attenta sia all’equilibrio finanziario sia alla tutela sociale.” Con queste parole l’Assessore al Bilancio Mattia De Cicco ha commentato l’indagine esplorativa rivolta alle famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Per i cittadini di Pomigliano d’Arco, a partire dal prossimo 3 giugno sarà possibile presentare domanda, tramite protocollo o PEC, per accedere all’agevolazione sulla TARI, la tassa sui rifiuti.

L’iniziativa, proposta dal Settore Affari Finanziari e approvata nel corso della Giunta Comunale lo scorso 7 maggio, è finalizzata a sostenere le fasce più fragili della popolazione.

L’avviso è rivolto ai residenti nel Comune da almeno un anno, in possesso dell’intestazione di un’utenza domestica TARI. È prevista l’esenzione totale della tassa per i nuclei familiari con ISEE fino a 6.000 euro, mentre per la fascia compresa tra 6.001 e 9.530 euro è stabilita una riduzione del 50%, nei limiti delle risorse disponibili e subordinatamente ai successivi atti dell’Amministrazione.

Inoltre, a parità di ISEE, verranno agevolati i nuclei familiari in cui sia presente un componente con disabilità al 100% o con età superiore ai 70 anni. In caso di ulteriore parità, l’ordine di assegnazione seguirà la data di presentazione delle istanze all’Ente.

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Appuntamenti

Arriva a Marigliano “L’Arte si fa madre”, evento all’insegna della cultura

0
Riceviamo e pubblichiamo La città di Marigliano accoglie ufficialmente...
Politica

Amministrative nel vesuviano, Saiello(M5S): “Il campo largo funziona solo con progetti credibili e radicati nei territori”

0
Comuni vesuviani e futuro del centrosinistra:  Gennaro Saiello, capogruppo...
Appuntamenti

Somma al voto, domenica in piazza l’incontro pubblico con Svanera, Fico e Manfredi

0
Riceviamo e pubblichiamo Domenica 17 maggio, alle ore 18:00...
Campania, Regione d'Europa

Governatore Fico: “al lavoro per il pronto soccorso in Policlinico a Napoli”

0
Le sfide dettate dall'intelligenza artificiale, ma anche il tema...
Cronaca

Mercati del falso, blitz della Finanza: individuato hub clandestino nel Vesuviano

0
Un magazzino trasformato in centrale operativa della contraffazione è...

Argomenti

Appuntamenti

Arriva a Marigliano “L’Arte si fa madre”, evento all’insegna della cultura

0
Riceviamo e pubblichiamo La città di Marigliano accoglie ufficialmente...
Politica

Amministrative nel vesuviano, Saiello(M5S): “Il campo largo funziona solo con progetti credibili e radicati nei territori”

0
Comuni vesuviani e futuro del centrosinistra:  Gennaro Saiello, capogruppo...
Appuntamenti

Somma al voto, domenica in piazza l’incontro pubblico con Svanera, Fico e Manfredi

0
Riceviamo e pubblichiamo Domenica 17 maggio, alle ore 18:00...
Campania, Regione d'Europa

Governatore Fico: “al lavoro per il pronto soccorso in Policlinico a Napoli”

0
Le sfide dettate dall'intelligenza artificiale, ma anche il tema...
Cronaca

Mercati del falso, blitz della Finanza: individuato hub clandestino nel Vesuviano

0
Un magazzino trasformato in centrale operativa della contraffazione è...
Politica

Somma al voto, equità fiscale e revisione del Puc: la parola ai tre candidati sindaco

0
Con l’approvazione del nuovo PUC e della delibera sui...
Politica

San Gennaro Vesuviano: il clima politico si accende in città tra programmi, liste e iniziative sul territorio

0
Mancano ormai pochi giorni alle elezioni amministrative del 24...
Cronaca

Operazione Terra dei Fuochi, arresti nel Vesuviano

0
Proseguono in Terra dei fuochi i controlli diffusi e...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Arriva a Marigliano “L’Arte si fa madre”, evento all’insegna della cultura
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996