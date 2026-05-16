Pomigliano d’Arco, agevolazioni Tari: scatta l’indagine esplorativa

Sostegni sulla tassa rifiuti: previste esenzioni e riduzioni

“Lavoriamo per una gestione delle risorse pubbliche attenta sia all’equilibrio finanziario sia alla tutela sociale.” Con queste parole l’Assessore al Bilancio Mattia De Cicco ha commentato l’indagine esplorativa rivolta alle famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Per i cittadini di Pomigliano d’Arco, a partire dal prossimo 3 giugno sarà possibile presentare domanda, tramite protocollo o PEC, per accedere all’agevolazione sulla TARI, la tassa sui rifiuti.

L’iniziativa, proposta dal Settore Affari Finanziari e approvata nel corso della Giunta Comunale lo scorso 7 maggio, è finalizzata a sostenere le fasce più fragili della popolazione.

L’avviso è rivolto ai residenti nel Comune da almeno un anno, in possesso dell’intestazione di un’utenza domestica TARI. È prevista l’esenzione totale della tassa per i nuclei familiari con ISEE fino a 6.000 euro, mentre per la fascia compresa tra 6.001 e 9.530 euro è stabilita una riduzione del 50%, nei limiti delle risorse disponibili e subordinatamente ai successivi atti dell’Amministrazione.

Inoltre, a parità di ISEE, verranno agevolati i nuclei familiari in cui sia presente un componente con disabilità al 100% o con età superiore ai 70 anni. In caso di ulteriore parità, l’ordine di assegnazione seguirà la data di presentazione delle istanze all’Ente.