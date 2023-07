Fogne e strade, parte il piano restyling per una parte di Pomigliano

POMIGLIANO D’ARCO – L’Amministrazione Comunale ha dato il via a una serie di lavori pubblici, segnando l’inizio di un folto programma di riqualificazione urbana. Il primo progetto in cantiere riguarda la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della sede stradale di Via San Giusto, un intervento che include anche la realizzazione di una nuova rete fognaria.

Questo progetto rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo dell’Amministrazione di migliorare la qualità della vita dei residenti. L’intervento, che si concentrerà sul tratto di strada compreso tra Via Imbriani e Via Del Casotto, è stato affidato alla ditta Geo Costruzioni, con sede a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

I lavori, previsti per durare sei mesi, sono il primo di una lunga serie di interventi pubblici programmati dalla nuova Amministrazione Comunale. Questo impegno riflette la determinazione dell’Amministrazione di investire in infrastrutture di qualità e di rendere Pomigliano d’Arco una città sempre più accogliente e vivibile.

«È solo l’inizio di un ampio programma di riqualificazione della città – sottolinea il vicesindaco di Pomigliano d’Arco, Domenico Leone – il nostro obiettivo è di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Siamo determinati a investire in infrastrutture di qualità e a portare avanti questo importante progetto di complessiva riqualificazione a partire dalle zone periferiche».