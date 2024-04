Napoli spodestato, ma lo Scudetto nerazzurro è figlio di un ciclo

Nella serata di ieri l’Inter ha scritto una pagina importante della propria storia, conquistando la desiderata seconda stella proprio nella stracittadina contro il Milan, al termine di una partita agonisticamente molto intensa.

Il campionato dei nerazzurri è stato semplicemente di un’altra categoria, con le altre (Juventus e Milan in primis) incapaci di mantenere la clamorosa costanza degli uomini di Inzaghi. In alcuni aspetti il dominio dell’Inter ha ricordato il magico Napoli della scorsa stagione: per ritmo di gara, capacità di gestire la partita nei suoi momenti, incidenza degli uomini dalla panchina, cinismo l’Inter ha annientato le avversarie, proprio come aveva fatto la squadra di Spalletti.

L’Inter è arrivata a questo punto dopo 3 anni del progetto Inzaghi: dall’addio di Conte i nerazzurri sono ripartiti gradualmente, costruendo l’ossatura della squadra attuale già al primo anno dell’ex tecnico della Lazio e facendo grandi percorsi nelle coppe, con l’apice della finale di Champions contro il City nello scorso giugno, oltre a varie Coppe Italia e Supercoppe; quest’anno, con l’aggiunta di diversi tasselli in ruoli chiave (come Thuram e Pavard) e una ritrovata solidità difensiva, si è raggiunta la maturità necessaria per vincere il campionato.

Il risultato del Napoli, considerando che si trattava di un nuovo punto di partenza dopo l’addio di molti senatori, è stato invece molto più inaspettato e non c’è stata la possibilità di aprire un ciclo, per le scelte tecniche della dirigenza e professionali del mister.