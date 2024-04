Pietrarsa D’Amare: Un’emozionante viaggio attraverso il tempo e l’amore al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Riceviamo e pubblichiamo:

Napoli, 23 aprile 2024 – La M&N’s è lieta di annunciare “Pietrarsa D’amare”, un evento teatrale itinerante che trasporterà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso il tempo e l’amore.

In programma per il 28 aprile, con due spettacoli alle ore 20:00 e 21:30, “Pietrarsa D’amare” offre un’esperienza unica che fonde la storia ferroviaria con il romanticismo attraverso una serie di scene interattive e coinvolgenti.

All’ingresso del museo, i partecipanti saranno accolti da personaggi in costume d’epoca che li immergeranno nel contesto storico e romantico del Museo Ferroviario di Pietrarsa, rendendo l’esperienza ancora più avvincente.

Le scene si svolgeranno in diverse aree del museo, con storie di amore segreto, avventure e passioni nascoste legate al mondo ferroviario.

Dal meccanico innamorato che rivela la sua storia d’amore tra i vagoni delle locomotive a vapore, alla maestra viaggiatrice che racconta le sue avventure amorose attraverso le lettere d’amore scritte durante i suoi viaggi, passando per l’incontro con Stephenson, definito il “Papà delle locomotive”, fino al re Borbone che rivela la sua visione romantica del progresso durante la realizzazione della tratta Napoli-Portici, ogni scena offre un’esperienza unica e coinvolgente.

“Pietrarsa D’amare” promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della storia, del teatro e del romanticismo, offrendo un viaggio affascinante attraverso il tempo e l’affetto nel suggestivo contesto del Museo Ferroviario di Pietrarsa.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si prega di contattare info@mens-lab.it.

