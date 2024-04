Somma Vesuviana, all’ITI E. Majorana l’evento “Dalla Resistenza nacque la Costituzione”

Nell’aula magna dell’ITI Ettore Majorana si è tenuto, in occasione del 25 aprile e dell’80’ anniversario delle 4 giornate di Napoli, un incontro dal titolo “Dalla Resistenza nacque la Costituzione”.

Il prof. Ciro Raia, storico e Coordinatore dell’ Anpi Campania, ha intrattenuto gli studenti con una lezione di storia, partendo dalla Marcia su Roma fino alla nascita della Repubblica italiana, contribuendo a ricostruire il giusto ruolo e significato militare e politico che ebbe la Resistenza italiana nella storia della Seconda guerra mondiale e l’importanza delle 4 giornate di Napoli, città che fu la prima in Europa a ribellarsi contro i nazifascisti.

Le parole della Dirigente Paola Improta

L’evento, organizzato dai docenti del Dipartimento di italiano, è stato fortemente voluto dalla Dirigente scolastica prof.ssa Paola Improta, la quale ha dichiarato: “Ricordare ai giovani e con i giovani il 25 aprile e gli eventi, che portarono alla Liberazione dal nazifascismo, è per la scuola un dovere morale e civico per tenere sempre alto il senso del valore della libertà e della democrazia, fondanti la nostra Repubblica e la Nostra Costituzione. Parlare a una platea di giovani della guerra civile che fu la lotta partigiana di liberazione significa raccontare una delle pagine della nostra storia che vide protagonisti soprattutto giovani, che si sacrificarono per donarci la libertà di cui possiamo tutti disporre oggi e che dobbiamo con dignità custodire e di cui soprattutto i giovani devono essere vigili ‘guardiani’”.