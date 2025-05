Scudetto Napoli: radiocomunicazioni al Centro del Coordinamento per la Sicurezza

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

Coordinamento radiocomunicazioni in occasione dei possibili festeggiamenti per lo Scudetto – Napoli-Cagliari

In previsione dei possibili festeggiamenti per la conquista dello Scudetto da parte della squadra del Napoli, al termine dell’incontro Napoli – Cagliari, il Dott. Paolo Lanzotti, già noto per la sua consolidata esperienza nella gestione delle radiocomunicazioni in occasione di eventi di particolare rilevanza, sarà incaricato di coordinare le attività di radiocomunicazione a supporto della Protezione Civile della Regione Campania.

Il Dott. Lanzotti opererà presso la Sala Criticità della Prefettura di Napoli, in collegamento con la Sala Operativa Regionale, garantendo il raccordo tra le strutture operative e le associazioni di volontariato impegnate nelle attività di assistenza alla popolazione.

Le radiocomunicazioni rappresentano uno strumento fondamentale per assicurare il flusso continuo, tempestivo e sicuro delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti, consentendo un efficace coordinamento degli interventi sul territorio, la rapida gestione di eventuali criticità e la pronta risposta in caso di emergenze. Il sistema radio permette di superare eventuali difficoltà delle comunicazioni tradizionali (telefonia mobile o internet), soprattutto in contesti ad alta affluenza o con infrastrutture temporaneamente sovraccariche.

Il supporto fornito consentirà quindi una maggiore efficacia operativa e una pronta assistenza alla cittadinanza, nel rispetto dei piani di sicurezza e protezione predisposti per l’evento.