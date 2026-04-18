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San Gennaro Vesuviano, incidente sul lavoro: Ciro Mennella muore a 46 anni

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it
Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a via de Mille a Napoli  , dove ha perso la vita un operaio di 46 anni, Ciro Mennella.  L’uomo, originario di  San Gennaro Vesuviano, stava svolgendo lavori di ristrutturazione all’interno della gioielleria Monetti.
Le circostanze dell’accaduto restano ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, non è escluso che l’operaio possa essere caduto da una scala oppure che sia stato colto da un malore improvviso durante l’attività lavorativa.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, ai sanitari del 118 e al pubblico ministero di turno, che ha disposto l’esame autoptico.
Sarà ora il lavoro degli inquirenti a fare piena luce su quanto accaduto e a stabilire eventuali responsabilità.
L’evento previsto per questa sera nella Piazza di San Gennaro è stato annullato. In una nota , l’amministrazione scrive sulla pagina istituzionale: “𝐂𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 – 𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚, 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐡𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚, 𝐞̀ 𝐀𝐍𝐍𝐔𝐋𝐋𝐀𝐓𝐎. La decisione è stata presa a seguito della prematura dipartita del nostro concittadino Sangennarese, Ciro Mennella, la cui scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono la più sincera e commossa vicinanza alla famiglia, condividendo il dolore per questa grave perdita.
In un momento così delicato, la comunità tutta si stringe intorno alla famiglia nel ricordo e nel cordoglio”.
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