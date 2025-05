Marigliano: città amica per i 4 zampe

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

“A Marigliano anche gatti e cani avranno cittadinanza: lo faremo mettendo in campo iniziative come la sterilizzazione gratuita e la realizzazione di un canile che sarà il luogo dove poter adottare i nostri amici a quattro zampe. Ma ci impegneremo anche per tenere pulita la nostra città, attivando progetti di sensibilizzazione verso comportamenti civili , e a rafforzare la presenza di aree dog friendly”, è quanto afferma Paolo Russo, candidato a sindaco della città di Marigliano per la coalizione “Cuore Civico”.