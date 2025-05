Sequestrato il merchandising contraffatto per la festa scudetto

In Via Toledo, Napoli, è intervenuta la Guardia di Finanza sequestrando più di mille articoli per contraffazione

La Guardia di Finanza è intervenuta in Via Toledo, a Napoli, eseguendo dei controlli che hanno portato al sequestro degli oggetti contraffatti.

I controlli sono stati svolti nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta, portando alla denuncia di quattro persone.

Via Toledo è da sempre ambita meta di turismo e in questi giorni è diventata la scena di un’operazione congiunta tra i militari del Gruppo Pronto impiego del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e gli agenti della Polizia locale di Napoli appartenenti alle Unità operative Chiaia e Avvocata.

Durante l’operazione sono stati sequestrati oltre mille capi contraffatti a venditori ambulanti, in particolare gadget dell’SSC Napoli e sono state denunciate quattro persone con l’accusa di contraffazione e ricettazione.

Inoltre sono stati sequestrati più di ottomila articoli tra occhiali, cover per cellulari, collane, anelli, accendini, ombrelli, giocattoli e miniature, con la segnalazione amministrativa di tre venditori abusivi.

Importante è anche il rispetto delle norme igienico-sanitarie e l’occupazione del suolo pubblico, alle quali la Polizia Locale ha rivolto l’attenzione.

Nella stessa zona è stato multato un venditore di bevande per occupazione non autorizzata della sede viaria e, a seguito delle infrazioni accertate, è stato disposto il sequestro dell’attrezzatura utilizzata per l’attività abusiva.

Sono state poi irrogate sanzioni pecuniarie, per un totale di 15.000 euro, nel tratto tra Via Toledo e Piazza Carità, per vendita di prodotti senza licenza su suolo pubblico e in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative.

È stato sorpreso un ragazzo che deteneva marijuana dai militari delle Fiamme Gialle, con l’unità cinofila, ed è stato segnalato alla Prefettura per utilizzo personale.