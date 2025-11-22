Marigliano tra i quattro Comuni della Campania ammessi al finanziamento per attività educative e ricreative

Il Comune di Marigliano è stato inserito nell’elenco dei beneficiari del finanziamento promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della misura dedicata alle attività educative e ricreative formali e non formali.

Un risultato significativo, che colloca Marigliano tra i soli quattro Comuni dell’intera Campania selezionati a livello regionale.

L’iniziativa, prevista dalla legge n. 207/2024, mette a disposizione risorse (circa 40mila euro) destinate a rafforzare il sostegno alle famiglie e a potenziare le attività rivolte ai più giovani, comprese quelle di carattere oratoriale e scolastico, con particolare attenzione ai ragazzi con disabilità. Per Marigliano si tratta di un’opportunità importante per sviluppare percorsi che migliorino la qualità della vita educativa e sociale del territorio.

«Questo riconoscimento – dichiara il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino – conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche concrete a favore dei nostri giovani e delle loro famiglie. Essere tra i pochissimi Comuni campani selezionati rappresenta un segnale forte della bontà del lavoro che stiamo portando avanti e della capacità di intercettare misure utili alla comunità.»

Nei prossimi mesi l’Amministrazione procederà alla definizione delle iniziative da realizzare, con l’obiettivo di garantire spazi e attività inclusive, capaci di rispondere alle esigenze educative e ricreative della città.