Comunicazione, strumento di empowerment femminile

Empowerment femminile non è uno slogan, è un processo concreto che passa dalla comunicazione. Non solo quella esterna, ma soprattutto il dialogo interiore che plasma pensieri, emozioni e azioni. La scienza conferma che parole e cornici mentali cambiano i risultati.

Empowerment è forza che si accende dentro e prende forma fuori.

È potenziamento, convinzione, direzione.

È la capacità di dirsi io conto, la mia voce ha peso, le mie scelte hanno conseguenze buone per me e per chi mi sta intorno.

E la comunicazione è il suo veicolo principale: organizza i pensieri, regola le emozioni, trasforma l’intenzione in azione.

Quando cambia il modo in cui ci parliamo e parliamo al mondo, cambia ciò che crediamo possibile.

Il lavoro parte dal dialogo interiore. Le parole che usiamo con noi stesse sono l’allenatore invisibile della nostra autostima.

Qualche esempio?

Da: “non sono pronta” – A: “sono pronta per questi passi, il resto lo imparo in corsa.”

Da: “scusa se disturbo” – A: “intervengo per collegare il mio punto all’obiettivo.”

Questo cambio di lessico orienta postura, voce, scelte.

Gli studi sulla self compassion, sulla mentalità di crescita e sulla regolazione emotiva lo mostrano con chiarezza: quando il linguaggio diventa alleato, aumenta la resilienza, diminuisce l’auto sabotaggio, cresce il coraggio.

Le ricerche di Gaucher mostrano che il linguaggio di genere nelle offerte di lavoro condiziona l’autocandidatura; studi di Brescoll evidenziano che alle donne in ruoli di vertice viene spesso penalizzato il tempo di parola, segno che la competenza va comunicata con strategia.

Kristin Neff collega l’autocompassione a maggiore resilienza e minore auto sabotaggio. Pennebaker dimostra che la scrittura espressiva aumenta chiarezza e benessere.

Kross mostra che il dialogo interiore distanziato aiuta a regolare lo stress. La mentalità di crescita di Dweck sostiene la perseveranza.

Tradotto: ciò che diciamo, come lo diciamo e cosa raccontiamo a noi stesse costruisce o limita il nostro spazio di azione.

COMUNICAZIONE E AUTOSTIMA

La comunicazione allena l’autostima perché è un continuo atto di auto-definizione. Ogni parola può essere leva o zavorra. Il lavoro, come detto, parte da dentro: osservare il lessico che usiamo con noi stesse, nominare le emozioni per regolarle, scegliere frame che aprono possibilità.

Il potere inespresso delle donne oggi non è mancanza di talento, è spesso mancanza di voce riconosciuta. Stereotipi, carichi di cura sbilanciati, ambienti poco inclusivi attenuano il volume. Ma quando la comunicazione diventa intenzionale, l’ago si muove. Un lessico che riconosce valore riduce l’autoesclusione. Domande chiare portano risorse. Storie di impatto aprono porte. Confini espressi e definiti con gentilezza proteggono energia e tempo.

DONNE CHE CAMBIANO LA SOCIETA’ E IL MONDO

Siamo sempre più circondate da esempi concreti di donne che, con la loro comunicazione, hanno cambiato la loro vita e qualcosa nel mondo.

– Malala Yousafzai ha trasformato una storia personale in un messaggio universale. La sua narrazione semplice e ferma sull’accesso all’istruzione ha mosso governi, scuole, fondazioni. Una voce coerente può diventare politica pubblica.

– Tarana Burke ha dato un nome a un’esperienza condivisa. Due parole -“Me too” – hanno creato uno spazio di ascolto e responsabilità, spingendo aziende, media e istituzioni a rivedere pratiche e poteri.

– Greta Thunberg ha usato un linguaggio diretto, dati chiari e una morale limpida. Ha unito generazioni intorno a un obiettivo concreto, dimostrando che la credibilità nasce da coerenza e sintesi.

Troppo lontane da noi?

– Milena Gabanelli Ha innovato il giornalismo d’inchiesta con il suo approccio basato sul Data Journalism, utilizzando le potenzialità di Internet per analizzare grandi banche dati e interagire con il pubblico.

– Samantha Cristoforetti ha raccontato lo spazio con semplicità e rigore, avvicinando bambine e ragazze alle STEM e mostrando una leadership accessibile.

– Bebe Vio usa una comunicazione luminosa e concreta. Con il suo modo di raccontare allenamento e limiti ridefiniamo l’idea di possibilità.

Troppo lontane da noi? … Tua mamma, sorella, la tua vicina di casa, tu! …sì, proprio tu. Tutte le volte in cui ti sei assunta la piena responsabilità della tua voce ed hai espresso il tuo pensiero, hai raggiunto i tuoi obiettivi, ti sei sentita in crescita, in avanzamento e realizzata secondo quelle che erano le tue modalità, le tue volontà.

IL MIGLIORAMENTO POSSIBILE

Come puoi migliorare? Misurando.

Autostima e autovalore si consolidano con evidenze. Tieni un diario delle prove di valore: tre risultati al giorno, anche piccoli.

Conta quante richieste chiare fai a settimana, quante volte dici no con alternativa, quante presentazioni chiudi con call to action.

La misurazione sposta il focus dal giudizio alla crescita e allena la credibilità verso te stessa.

La comunicazione, così, diventa infrastruttura di libertà: riorganizza i pensieri, regola le emozioni, orienta le azioni. Non serve alzare la voce, serve alzare il livello della conversazione con se stesse e con il mondo.

Inizia oggi con una scelta linguistica che ti rappresenta, una richiesta chiara, un no rispettoso. Portala nel tuo team, in famiglia, nella tua comunità.

Ogni parola che riconosce valore crea precedenti, cambia norme, apre porte ad altre donne e alle ragazze che osservano.

Costruiamo insieme un lessico di equità, competenza e coraggio. Quando cambia il linguaggio, cambia la cultura. E quando cambia la cultura, migliora la società.