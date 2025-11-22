Sant’Anastasia, stuntman morto durante lo spettacolo del circo, il sindaco: “Una tragedia devastante”

Il sindaco: “Grande tristezza, tutta la comunità è sconvolta”

La tragedia che sì è consumata ieri sera, 21 novembre, a Sant’Anastasia durante uno spettacolo dell’Imperial Royal Circus ha scosso la città di Sant’Anastasia e dintorni. Un giovane stuntman cileno, Christian, 26 anni, ha perso la vita mentre si esibiva nel numero acrobatico del “Globo della Morte”, la celebre sfera metallica all’interno della quale più motociclisti si incrociano ad alta velocità.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre motociclisti coinvolti stavano eseguendo la performance quando una delle moto avrebbe perso il controllo. Christian è caduto al centro della sfera, mentre gli altri due acrobati, nel tentativo di evitare l’impatto, sono rimasti coinvolti in un violento scontro. Uno di loro, un 43enne messicano, è stato trasportato in condizioni all’Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita; il terzo pilota è rimasto cosciente ma sotto osservazione.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi del pubblico, composto anche da numerosi bambini. Molti spettatori stavano riprendendo il numero con i cellulari quando la situazione è precipitata. Le luci sono state immediatamente accese e i soccorsi del 118 sono intervenuti nel giro di pochi istanti, ma per il giovane cileno non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno acquisendo i video amatoriali per ricostruire la dinamica.

Il dolore del sindaco di Sant’Anastasia

Il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, ha affidato a un lungo messaggio su Fb le sue parole di cordoglio, esprimendo lo sgomento della comunità. Il primo cittadino ha scritto:

«Grande tristezza, un sentimento che credo tutta la comunità anastasiana condivida, per la tragica morte del giovane Christiàn, l’artista di 26 anni che ieri ha perso la vita mentre si esibiva in un pericoloso e audace numero, si chiama “Il Globo della Morte”, all’Imperial Royal Circus, sul nostro territorio.

Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Christiàn, così come a tutti i circensi, e pregare per il suo collega, attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare. So che ieri allo spettacolo c’erano tanti bambini e mi rammarico che il destino abbia voluto assistessero ad una simile tragedia, mi rammarico, inoltre, che oggi siti e giornali pubblichino il video di quella tragedia. So che accade sempre, che lo si fa in nome di un “diritto di cronaca”, penso che spesso, almeno per me, non sia giusto, tutto qua.

Intanto piangiamo un giovane ragazzo cileno che aveva scelto una vita difficile.

A Dio, Christìan.»

Lo storico Imperial Royal Circus sotto shock

L’Imperial Royal Circus, attivo da inizio Novecento e gestito ancora oggi dalla famiglia fondatrice, è rimasto profondamente colpito dall’accaduto. Gli acrobati erano considerati professionisti esperti, abituati a eseguire numeri complessi a livello internazionale. Ora l’intera troupe è in lutto per la perdita del giovane collega.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire le cause esatte dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Intanto Sant’Anastasia piange Christian, un artista che aveva scelto una vita fatta di passione, rischi e coraggio.

(fonte foto: rete internet)