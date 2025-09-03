Marigliano, pista abusiva sui binari: sequestrata area, un indagato

MARIGLIANO – Nuova operazione della Polizia Locale contro l’abusivismo e le violazioni ambientali. In via del Bosco, all’altezza del ponte ferroviario, gli agenti guidati dal comandante Emiliano Nacar hanno sequestrato un’area dove era stata realizzata una pista di manovra non autorizzata, destinata al passaggio di mezzi pesanti.

Secondo le prime ricostruzioni, la pista era stata creata ricoprendo in maniera abusiva i binari ferroviari, utilizzando terreno e materiale di risulta come rinterro. Un intervento non solo privo di qualsiasi autorizzazione, ma potenzialmente pericoloso per la sicurezza e l’integrità delle infrastrutture.

Al momento, una persona è formalmente indagata come presunto autore dei fatti. A suo carico, tre le ipotesi di reato formulate: realizzazione di opera abusiva, gestione illecita di rifiuti e violenza privata. Quest’ultima contestazione deriverebbe dall’ostacolo creato al passaggio legittimo lungo la tratta ferroviaria.

«Questo è solo uno dei tanti sequestri che abbiamo effettuato – ha dichiarato il comandante Nacar –. Siamo arrivati al numero 285 in sette anni, a dimostrazione della vera svolta di legalità che la Polizia Locale sta portando avanti sul territorio».

Il comandante ha poi rivolto un appello diretto ai cittadini: «Invito tutti a segnalare abusi e situazioni sospette ai nostri uffici. Le segnalazioni sui social non servono: bisogna rivolgersi ai canali ufficiali per permetterci di intervenire in maniera tempestiva».

L’operazione rientra in una più ampia strategia di contrasto agli illeciti ambientali e urbanistici portata avanti dalla Polizia Locale di Marigliano, che negli ultimi anni ha intensificato controlli, sequestri e attività investigative per difendere il territorio da abusi, discariche e opere costruite senza permessi.

«Andremo avanti senza arretrare – ha concluso Nacar – perché il rispetto delle regole è la base per la sicurezza e il benessere della comunità».