Marigliano è sport, arriva al Pala Napolitano la II edizione del Gran Prix Vesuvio Cup

Marigliano. Si terrà il 12, 13 e 14 luglio, al palazzetto dello sport “Palanapolitano”, la II edizione del Gran Prix Vesuvio CUP promossa e organizzata dalla FIAP (Federazione italiana Atletica Pesante).

L’evento sportivo vedrà la presenza di ben 309 atleti provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi in pedana nelle specialità di dead lift e bench press che rientrano nella disciplina sportiva del Powerlifting.

Tre giornate dedicate allo sport, all’interazione sociale e sicuramente anche alla valorizzazione del territorio. È questo lo spirito degli organizzatori dell’evento, a partire dal presidente della FIAP Giovanni D’Alessandro e dal suo vice Tony D’Esposito.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare e far conoscere il Powerlifting in Campania e far evincere come in maniera crescente i giovani si avvicinano a uno sport così tecnico che forma il loro corpo e la loro mente.

L’evento sarà accessibile gratuitamente.