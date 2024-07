Somma Vesuviana, un monumento in memoria del vice brigadiere Mario Cerciello Rega (1984 – 2019)

La Commissione Toponomastica, riunita il 9 luglio 2024 nella Sala Giunta di Palazzo Torino, ha proposto alla Giunta municipale di collocare un monumento in memoria del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.

La stele commemorativa sarà posizionata presso la Masseria Cerciello al centro della piazzetta, dove attualmente insiste una desueta fontana pubblica. In quella località mosse i suoi primi passi il compianto carabiniere. Nella riunione è stata presa anche in considerazione la proposta dell’Assessore all’Urbanistica, dott. Angelo Mocerino, inviata in via formale alla Giunta municipale. Con questa scelta, la Commissione all’unanimità ritiene di avere giustamente e definitivamente onorato la memoria del vice brigadiere. E’ un gesto dovuto verso un concittadino barbaramente ucciso mentre prestava servizio nel quartiere Prati a Roma.

Masseria Cerciello, con in rosso, l’esatta posizione dove sorgerà il monumento

Il monumento commemorativo andrà ad arricchire il contesto sociale ed il tessuto urbano periferico, spesso dimenticato, della città con il suo altissimo valore simbolico ed il pregio morale. La Commissione ha voluto, altresì, condividere nella sua pienezza la richiesta e lo spirito dell’iniziativa promossa dai cittadini di Somma Vesuviana, demandando alla Giunta tutte le azioni necessarie al compimento del progetto, che seguirà un iter burocratico tra Prefettura e Ministero dell’Interno. E’ facoltà, infatti, del Prefetto di Napoli, a ciò espressamente delegato dal Ministro dell’Interno consentire la deroga del non superamento dei 10 anni dopo la morte, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano particolari meriti nei confronti della Nazione.