Lotta allo spaccio nella 219, trovato a Cisterna con 50 grammi di cocaina

Controlli serrati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti a Castello di Cisterna. I carabinieri della stazione locale hanno tratto in arresto Nicola Falco, 31 anni, residente nella zona e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

L’operazione si è concentrata nel complesso di edilizia popolare noto come “219”, spesso al centro di episodi legati alla criminalità e al traffico di droga. Durante una perquisizione mirata all’interno dell’abitazione di Falco, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Insieme alla sostanza stupefacente è stata sequestrata anche una somma in contanti pari a 375 euro, ritenuta frutto dell’attività di spaccio.

Il blitz rientra in un più ampio piano di controllo del territorio messo in atto dai carabinieri per contrastare lo smercio di droga nei quartieri ad alta densità criminale. L’arresto di Falco rappresenta un nuovo colpo inferto alle piazze di spaccio della zona, dove la presenza delle forze dell’ordine è stata intensificata nelle ultime settimane.

L’uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito ed è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. L’attività investigativa proseguirà per accertare eventuali collegamenti con gruppi organizzati operanti nel territorio.

La zona della 219 resta sotto osservazione, con controlli frequenti e servizi straordinari predisposti per arginare il fenomeno della microcriminalità legata al traffico di droga. Le autorità rinnovano l’appello alla collaborazione dei cittadini, fondamentale per garantire sicurezza e legalità nel quartiere.