Tornano balneabili le spiagge di Sant’Agnello e Castellammare di Stabia: buone notizie per i bagnanti

Le spiagge di Sant’Agnello, nella Costiera Sorrentina, e della Villa Comunale di Castellammare di Stabia sono tornate balneabili. A confermarlo è l’Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania), che ha recentemente completato nuovi campionamenti delle acque del litorale campano. I risultati delle analisi sono stati positivi: tutti gli esiti sono conformi agli standard di qualità previsti dalla normativa vigente.

Con la revoca dei divieti, entrambe le località possono finalmente accogliere nuovamente i bagnanti, dopo un periodo di divieto che aveva limitato l’accesso alle acque. L’Arpac ha ufficialmente comunicato che le acque di balneazione nelle due aree sono ora sicure e idonee alla balneazione.

Verifiche continue: prima e durante l’estate

Anche se i controlli pre-estivi sono conclusi, l’Arpac continuerà a monitorare le acque durante l’estate. Verranno effettuati ulteriori campionamenti, sia a campione che su segnalazione, per garantire che la qualità delle acque di balneazione rimanga alta. Questo monitoraggio costante è essenziale per assicurare che le acque rimangano sicure durante tutta la stagione estiva.

Tuttavia, non tutte le spiagge della Campania sono balneabili. Alcune zone, circa una decina su oltre trecento, restano vietate a causa dello sforamento dei limiti di legge per gli inquinanti. Inoltre, alcune spiagge sono permanentemente interdette alla balneazione perché situate in prossimità di aree portuali.

Questi aggiornamenti sono un segnale positivo per il turismo balneare della Campania, che potrà beneficiare di un mare pulito e sicuro, pronto ad accogliere i visitatori nelle prossime settimane.

