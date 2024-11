La zampata di Lukaku riporta again il Napoli davanti a tutti

Il Napoli risponde alle avversarie (tutte vincenti tra ieri e oggi, in attesa della Lazio) battendo la caotica Roma per 1-0 grazie al gol dell’ex di Lukaku.

La partita è stata preceduta da un evento dedicato a Pino Daniele in cui è stato rivelato in anteprima il nuovo singolo del compianto mito della musica napoletana, Again, in uscita il prossimo venerdì. Tornando al campo, Ranieri ha impostato la partita esattamente come ci si aspettava, puntando prima di tutto alla solidità e alla compattezza.

Nel primo tempo Conte aveva trovato la contromisura giusta, sfruttando le fasce, sebbene Kvara e Politano non fossero particolarmente ispirati; nella ripresa, invece, gli azzurri hanno abbassato il baricentro ed hanno fatto abbastanza fatica a creare pericoli, ma tanto è bastato. La prestazione di Kvara potrebbe far pensare che il ragazzo possa essere influenzato dalla questione rinnovo, ma non sembra opportuno montare un caso: il 77 resta un leader tecnico imprescindibile per questo Napoli ed è importante che sia messo nelle condizioni per poter rendere meglio. I ragazzi di Conte escono da questo ciclo terribile con la consapevolezza di poter lottare per obiettivi ambiziosi e di potersela giocare con chiunque.