Picchia l’ex comapgna con una cintura nonostante il divieto di avvicinamento: 49enne arrestato

Proprio a ridosso della Giornata Internazione contro la violenza sulle donne, oggi si parla dell’ennesimo caso.

Un uomo del Vomero, Napoli, ha aggredito la sua ex compagna malmenandola con una cintura, unitamente a calci e pugni. Quello che stupisce è che il 49enne era già stato denunciato dalla vittima e gli era stato imposto un divieto di avvicinamento che probabilmente, però, non era abbastanza. Non era la prima volta, infatti, che l’uomo provava ad avvicinarsi alla vittima: già in passato era ricorso a comportamenti persecutori presentandosi fuori il luogo di lavoro o la scuola del figlio che i due hanno in comune.

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e trasportato in carcere in misura cautelare e ora è in attesa di giudizio.

La vittima, invece, è dovuta ricorrere alle cure dell’ospedale Cardarelli di Napoli viste le ferite riportate dopo l’aggressione, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Nella speranza che la giustizia faccia il suo giusto decorso, è doveroso condividere storie di violenza come queste che, purtroppo, in Italia capitano ogni giorno.