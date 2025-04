Il Napoli inverte il trend e con un grande secondo tempo schianta l’Empoli

Nella serata dell’omaggio per i 2500 anni di Parthenope, il Napoli supera per 3-0 l’Empoli e mantiene inalterato il distacco dall’Inter.

Per la prima volta dopo diverso tempo, gli azzurri sono stati in grado di mantenere un buon ritmo per tutti e 90 minuti ed anzi sono cresciuti alla distanza, riuscendo a tenere a bada un Empoli abbastanza arrembante nella prima frazione.

Ciò conferma come il baricentro basso delle precedenti partite fosse più un’impostazione tattica e una reazione mentale della squadra piuttosto che la conseguenza di una pessima condizione atletica. Si conferma un calciatore indispensabile per questa squadra Scott McTominay, autore di una prestazione straordinaria in entrambe le fasi di gioco coronata da una doppietta e dal record personale di 8 reti in un singolo campionato: è l’unico di cui Conte non può fare a meno neppure negli ultimissimi minuti. Da sottolineare anche la bella prova di Mazzocchi, che rientrava nei titolari dopo diverso tempo, fatta di personalità e grinta. Ora iniziano altre due settimane importanti per le sorti del campionato, con l’Inter impegnata a Bologna dopo il ritorno dei quarti di Champions e poi contro la Roma dopo la semifinale di Coppa Italia, mentre il Napoli è atteso da Monza e Torino.