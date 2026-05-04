Somma al voto, il candidato sindaco Antonio Granato presenta la coalizione in piazza Vittorio Emanuele III

Riceviamo e pubblichiamo

Somma Vesuviana: mercoledì 6 maggio Antonio Granato presenta in Piazza Vittorio Emanuele III la coalizione e i candidati alle elezioni comunali

Somma Vesuviana. Si terrà mercoledì 6 maggio, alle ore 19:00, presso Piazza Vittorio Emanuele III, la manifestazione pubblica per la presentazione ufficiale della coalizione che sosterrà la candidatura dell’avvocato Antonio Granato alla carica di Sindaco di Somma Vesuviana in vista delle consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio.

L’evento vedrà la partecipazione corale di tutti i candidati al consiglio comunale e dei referenti delle sei liste civiche che compongono lo schieramento: Forza Somma, A Viso Aperto, Fratelli di Somma Vesuviana, Oblò per Somma, Somma Moderata e Somma Nova.

Sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza le donne e gli uomini che hanno scelto di sottoscrivere un progetto comune fondato sulla competenza e sulla responsabilità amministrativa.

La scelta di Piazza Vittorio Emanuele III per l’apertura della campagna elettorale non è casuale. Il comitato promotore ha inteso individuare nel cuore pulsante della città il luogo ideale per ristabilire un contatto diretto e trasparente con la comunità, simboleggiando la volontà di riportare l’amministrazione tra la gente e di ripartire dal centro nevralgico della vita sociale e civile di Somma Vesuviana.

Il candidato Sindaco Antonio Granato, unitamente ai rappresentanti delle liste, illustrerà le linee programmatiche prioritarie, focalizzate sul risanamento finanziario, il decoro urbano e l’efficienza dei servizi.

L’obiettivo è offrire alla città una proposta politica solida, capace di trasformare le necessità del territorio in soluzioni concrete attraverso una gestione amministrativa presente e rigorosa.

La cittadinanza e i rappresentanti della stampa sono invitati a partecipare.