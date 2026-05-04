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Studiare, formarsi, lavorare: il percorso che porta all’occupazione Speciale ITS ACADEMY TEC MOS

Francesco Gravetti
di Francesco Gravetti
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Un ponte concreto tra formazione e lavoro, costruito su numeri solidi e su una filiera industriale in piena trasformazione. L’ ITS ACADEMY TEC MOS si presenta così: un Istituto Tecnico Superiore che negli ultimi anni si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nella formazione post-diploma nel settore dei trasporti e della mobilità ferroviaria, intercettando una domanda crescente di professionalità altamente specializzate.

Il modello è quello ormai consolidato degli ITS: didattica integrata tra aula, laboratorio e impresa. Ma nel caso di ITS ACADEMY TEC MOS il dato distintivo è il legame diretto con le aziende del comparto, da EAV ad Alstom passando per Anm, che partecipano alla costruzione dei percorsi formativi e accolgono gli studenti nei tirocini, accorciando in maniera significativa la distanza tra studio e lavoro.

I numeri restituiscono con chiarezza la dimensione del fenomeno. Sono attualmente 250 gli allievi iscritti ai diversi corsi attivi, distribuiti tra più indirizzi: 55 studenti impegnati nella produzione e manutenzione del veicolo ferroviario, 75 nella manutenzione dell’infrastruttura, 50 nel profilo di capotreno e altri 50 in quello di macchinista, a cui si aggiungono 20 allievi nel percorso dedicato alla manutenzione dei mezzi green su gomma.

Un’offerta articolata che intercetta le principali esigenze di un settore in evoluzione, trainato anche dalle politiche europee sulla transizione ecologica e sulla mobilità sostenibile. Il trasporto su ferro, in particolare, è destinato a crescere e con esso la richiesta di figure tecniche capaci di operare in contesti complessi, ad alto contenuto tecnologico, dove precisione, rapidità di intervento e capacità di coordinamento sono competenze decisive.

In questo scenario, ITS ACADEMY TEC MOS punta su profili sempre più specializzati, legati anche alle nuove frontiere della manutenzione predittiva e ai sistemi digitali applicati al settore ferroviario. Non è un caso che, proprio di recente, gli studenti abbiano sostenuto gli esami per il conseguimento del Certificato Complementare nel secondo corso per macchinisti, un passaggio chiave per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Ma il dato che più di ogni altro misura l’efficacia del modello è quello occupazionale. Dei 104 diplomati dal 2023, ben 85 risultano già occupati, con una percentuale che supera l’81%. Un risultato che conferma la capacità dell’ITS di rispondere in maniera concreta alle esigenze del mercato e di offrire ai giovani un accesso rapido e qualificato all’occupazione.

Numeri che raccontano una realtà già solida, ma che sono anche il punto di partenza di un percorso più ampio.

Da oggi, infatti, prende il via un viaggio dentro ITS ACADEMY TEC MOS: una serie di storie, esperienze e testimonianze di chi, passando da questi percorsi, ha trovato una collocazione lavorativa, costruendo il proprio futuro in uno dei settori strategici per lo sviluppo del Paese.

Perché dietro le percentuali ci sono volti, scelte, opportunità colte. Ed è lì che questo racconto vuole arrivare.

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