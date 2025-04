Hotel Tester: il lavoro dei sogni tra viaggi, recensioni e comfort a cinque stelle

Sei giovane e ti piace viaggiare? Non lasciarti scappare l’opportunità di diventare un hotel tester. Ecco come iniziare.

Viaggiare, soggiornare in hotel di lusso e, allo stesso tempo, guadagnare. No, non è il copione di un film, ma una vera opportunità professionale: quella dell’hotel tester, una figura sempre più richiesta nel mondo del turismo.

L’hotel tester è colui che soggiorna in strutture ricettive per valutarne ogni aspetto: dalla pulizia delle camere alla qualità della colazione, dall’efficienza del servizio clienti fino all’esperienza complessiva del soggiorno. Una recensione dettagliata e professionale può aiutare l’hotel a migliorare, ma anche offrire ai futuri ospiti una guida affidabile nella scelta.

Un’opportunità per i giovani

Per molti giovani, appassionati di viaggi, scrittura o marketing turistico, diventare hotel tester rappresenta un’alternativa concreta al lavoro tradizionale. Non si tratta solo di “vacanze gratis”, ma di un vero impiego che richiede senso critico, capacità di osservazione e doti comunicative. Alcuni lavorano come freelance per blog o magazine di settore, altri collaborano con agenzie o portali di prenotazione che offrono questo tipo di servizio ai loro partner.

Come si diventa hotel tester?

Non esiste un albo ufficiale né un percorso accademico rigido. Tuttavia, per iniziare è utile:

•Avere esperienza (anche amatoriale) nella recensione di strutture ricettive;

•Saper scrivere in modo chiaro, obiettivo e accattivante;

•Creare un portfolio di articoli o recensioni (anche su portali come TripAdvisor o blog personali);

•Candidarsi presso agenzie di viaggio, portali turistici o aziende specializzate in mystery guest.

Insomma, trasformare la passione per il viaggio in una professione è possibile. Serve curiosità, spirito critico e voglia di mettersi in gioco. E, magari, la valigia sempre pronta.