Sant’Anastasia, Esposito e Caserta scaldano le piazze. La settimana degli appuntamenti decisivi

La campagna elettorale a Sant’Anastasia entra nella fase più intensa e si prepara ai momenti chiave con due protagonisti pronti a giocarsi tutto nelle prossime iniziative pubbliche: Carmine Esposito e Mariano Caserta. Tra piazze, incontri e appelli diretti alla cittadinanza, i due candidati puntano a consolidare consenso e presenza sul territorio.

Carmine Esposito ha già fissato uno degli appuntamenti centrali di questa fase. Mercoledì 6 maggio, alle ore 19, sarà in Piazza IV Novembre per un incontro pubblico che segna l’avvio di un nuovo slancio della sua campagna. Il tono è quello di chi rivendica il lavoro fatto ma guarda avanti: “In questi anni abbiamo lavorato fianco a fianco, trasformando le sfide in traguardi. Ma il nostro viaggio non finisce qui: abbiamo ancora nuovi obiettivi da raggiungere e sogni da trasformare in realtà per la nostra comunità”. Un messaggio chiaro, che unisce bilancio e prospettiva, accompagnato da un invito diretto: “Ti aspetto per dare inizio, insieme, a questo nuovo cammino”. L’obiettivo è mobilitare la piazza e rafforzare il legame con i cittadini, puntando su partecipazione e continuità.

Dall’altra parte, Mariano Caserta guarda già al grande appuntamento dell’8 maggio, quando è prevista la manifestazione di coalizione nella stessa piazza. Un evento che rappresenta un passaggio fondamentale della sua strategia. Il candidato insiste molto sul coinvolgimento dei giovani e sul valore delle idee: “Molti giovani di Sant’Anastasia si sono candidati mettendo assieme tante idee. Dateci fiducia e faremo del futuro qualcosa di migliore rispetto a questo presente che appiattisce cuore e mente”. Caserta costruisce così una narrazione che punta su rinnovamento e partecipazione attiva, richiamando anche il messaggio di responsabilità rivolto alle nuove generazioni.

Intanto, Alessandro Pace prosegue con il suo stile più informale e diretto: anche nell’ultima domenica ha rispettato il consueto appuntamento al bar in piazza, incontrando cittadini e sostenitori in un clima di confronto quotidiano.

Il quadro politico locale, dunque, si anima sempre di più. Esposito e Caserta si preparano ai grandi appuntamenti pubblici, consapevoli che saranno proprio le piazze a fare la differenza nella corsa finale verso il voto. Sant’Anastasia entra così nel vivo di una sfida che si giocherà soprattutto sulla capacità di coinvolgere e convincere gli elettori.