Principio di incendio in pizzeria coi clienti all’interno

Attimi di tensione sabato sera in una nota pizzeria della zona di Tavernanova, al confine tra Casalnuovo e Pomigliano d’Arco, dove si è verificato un principio d’incendio mentre il locale era affollato di clienti. Erano da poco passate le 22 quando, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sprigionato del fumo da una delle aree di servizio interne, probabilmente a causa di un guasto tecnico.

Il personale, allertato immediatamente dalla presenza di fumo, ha fatto scattare le procedure di sicurezza. I clienti presenti sono stati fatti evacuare con prontezza e senza panico, mentre molti altri si trovavano ancora all’esterno in attesa di entrare, data l’elevata affluenza del sabato sera.

Fortunatamente, grazie al rapido intervento degli addetti del locale e successivamente dei Vigili del Fuoco giunti sul posto, la situazione è stata gestita in tempi brevi. L’incendio non si è propagato e non si registrano né feriti né casi di intossicazione. Dopo i controlli tecnici e la messa in sicurezza dell’area interessata, il locale è stato temporaneamente chiuso per ulteriori accertamenti ma è già pronto a riaprire

Comprensibile lo spavento tra i presenti, ma tutto si è risolto senza gravi conseguenze. In molti, soprattutto tra quelli in fila all’esterno, hanno vissuto il momento con apprensione, ma anche con pazienza e compostezza.